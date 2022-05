TP Vision toont draadloos Philips AV-platform met soundbar, speakers en woofer

TP Vision introduceert het Philips Fidelio Wireless AV Platform. Dit is een draadloos AV-platform op basis van DTS Play-Fi en een bijbehorende app die bedoeld is om naadloos audio te streamen tussen compatibele tv's, mobiele apparaten, soundbars en speakers door het huis heen.

TP Vision meldt dat het gaat om een platform waar meerdere audioproducten deel van kunnen uitmaken. Het idee is dat gebruikers allerlei opties hebben, zoals de inzet van individuele speakers als een stereopaar, maar bijvoorbeeld ook de inzet van een soundbar en subwoofer tot een set-up met meerdere speakers die de gehele ruimte kunnen vullen. Het geheel wordt aangestuurd door een app.

Philips FB1

De fabrikant heeft alvast een drietal producten geïntroduceerd die deel van het platform zullen uitmaken. Het gaat om de Fidelio FB1-soundbar, de Fidelio FW1-subwoofer en de Fidelio FS1-satellietspeakers. Deze producten ondersteunen multi-room- en multi-channeltechnologie en werken in de woorden van TP Vision als een intelligent ecosysteem waarin elke speaker kan detecteren als hij wordt verbonden met een andere. Daarbij passen de speakers zich aan op de gehele set-up om 'de beste akoestische prestaties' te leveren. Zo zal het systeem zich aanpassen als de FS1-speakers als achterkanalen worden ingezet of als onafhankelijk stereopaar.

De FW1-subwoofer en rechts de FS1-speaker met ledverlichting die kan samenwerken met de Ambilight-functie van Philips-tv's.

De FB1 is een 7.1.2-soundbar die volgens de fabrikant bedoeld is om de minimalistische televisies met minimale schermranden te complementeren. Daartoe heeft de soundbar een relatief plat ontwerp. Het apparaat bevat 15 drivers, heeft twee drivers aan de zijkant en twee aan de bovenkant voor Dolby Atmos en een vermogen van 310W. De FW1 is een draadloze 8"-woofer met een vermogen van 200W.

De FS1-speakers zijn inzetbaar als enkele speaker om naar muziek te luisteren, maar ook als speakerpaar of als satellieten in bijvoorbeeld een 7.1.4-set-up als de achterste twee kanalen. Deze FW1-speakers met een vermogen van 60W hebben ook naar boven gerichte drivers en een woofer in de behuizing en bevatten ingebouwde ledverlichting dat is te synchroniseren met Philips Ambilight-tv's.

TP Vision geeft nog geen informatie over andere producten die onderdeel van het platform zullen worden. De drie besproken producten zullen ergens in de tweede helft van dit jaar uitkomen voor nog niet bekendgemaakte prijzen.