ASUS-laptop met vouwbaar oledscherm komt in vierde kwartaal uit voor 3699 euro

ASUS brengt zijn Zenbook 17 Fold OLED eind dit jaar uit in Europa. De laptop beschikt over een vouwbaar en aanrakingsgevoelig oledscherm. De laptop krijgt in Nederland een adviesprijs van 3699 euro.

De Zenbook 17 Fold OLED wordt in het vierde kwartaal van dit jaar in Europa verwacht, schrijft ASUS in een persbericht. De laptop komt dan onder meer beschikbaar in Nederland. Uit het persbericht wordt niet duidelijk of het apparaat beschikbaar komt in België.

ASUS kondigde de Zenbook 17 Fold OLED eerder dit jaar al aan, tijdens de CES in januari. De vouwbare laptop beschikt over een oledtouchscreen met een schermdiagonaal van 17,3 inch. De laptop kan gebruikt worden als een soort tablet, maar kan ook functioneren als laptop door de helft van het scherm op te klappen en de onderste helft als toetsenbord te gebruiken. Het apparaat heeft dan een werkruimte die overeenkomt met een 12,5"-paneel met 3:2-verhouding en een resolutie van 1920x1280 pixels.

In het apparaat zit een Intel Core U-processor uit de Alder Lake-generatie met 16GB geheugen. De accucapaciteit bedraagt 75Wh. In de schermrand zit een 5-megapixelwebcam. ASUS levert ook een fysiek bluetoothtoetsenbord mee, dat los gebruikt kan worden en met magneten aan de onderste helft van het apparaat bevestigd kan worden. Uitgevouwen is het apparaat 8,7mm dik en dichtgeklapt is dat 17,4mm.

ASUS Zenbook 17 Fold OLEDASUS Zenbook 17 Fold OLEDASUS Zenbook 17 Fold OLED

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 15:50 43

31-08-2022 • 15:50

43

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Reacties (43)

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PartyPenguin 31 augustus 2022 16:04
Ik heb zelf de Samsung Galaxy Z Fold 4 (gekregen voor het testpanel, mijn review verschijnt vanavond :+ ) en ik ben wel fan van de mogelijkheden met zo'n vouwbaar scherm, maar het belangrijkste is hoe de software hiermee omgaat.
Ik lees niet welk besturingssysteem hierop zal draaien, maar voor die prijs mag je natuurlijk wel hopen dat hier Windows op draait en dat je wat power-user mogelijkheden hebt (wat voor user dat dan juist is weet ik ook niet maar er zal vast wel een doelpubliek zijn).
Kan Windows overweg met foldable schermen? Is de ondersteuning er om bijvoorbeeld te weten wanneer het toestel volledig plat ligt versus half gebogen en de inhoud van het scherm daarop aan te passen? Of moet je dan zelf maar zorgen dat er geen belangrijke content net in de vouw zit?
thedicemaster @PartyPenguin31 augustus 2022 16:14
unbox therapy op youtube heeft er al 1 in handen.
https://youtu.be/v0rhBaGAaVU
scherm past zich automatisch aan aan de vouw positie en positie van het fysieke toetsenbord, OS is windows.
scherm aanpassen wordt waarschijnlijk gedaan door de verschillende posities als verschillende beeldschermen aan te merken voor windows.
azogtoth @thedicemaster31 augustus 2022 16:26
Hij wordt ook al genoemd op de site van asus zelf:
Asus link
Inclusied wat reviews. Beetje duur, maar persoonlijk lijkt het mij wel wat.
Shadowbox @thedicemaster31 augustus 2022 18:26
Ziet er zeker interessant uit.
Hoe Asus bezig is qua innovatie de afgelopen jaren is ook wel benoemingswaardig, Ze varen een beetje de Nintendo route qua apartheid in hun apparaten.

Het enige waar ik mij een beetje zorgen overmaak is zand/stof en de magnetische manier van het toetsenboard mounten plus hij is flink aan de prijs voor de hoeveelheid GPU Juice.

[Reactie gewijzigd door Shadowbox op 25 juli 2024 00:12]

CH4OS @PartyPenguin31 augustus 2022 16:16
Als er een Windows stuurprogramma is voor het scherm en het touch gedeelte, zou dat voor Windows geen probleem moeten zijn.
pixeled @PartyPenguin31 augustus 2022 19:45
Jarrod's Tech heeft deze laptop vandaag net besproken op z'n kanaal :) Software komt aan bod, lijkt daar op een geslaagde manier op aangepast!

https://www.youtube.com/watch?v=TDkBg65nBWs
Unbound2147 31 augustus 2022 15:56
Valt dit niet onder de catagorie tablets? Gezien er geen vast toetsenbord aan zit.
appel00 @Unbound214731 augustus 2022 16:00
Goeie, tegelijkertijd kan ik me geen tablet bedenken waar de opstelling bestaat uit een horizontaal toetsenbord én diagonaal scherm, zonder extern toetsenbord.
Unbound2147 @appel0031 augustus 2022 16:13
Goed punt echter is het nu gewoon een buigbare Surface in mijn optiek :P
thedicemaster @Unbound214731 augustus 2022 16:09
toetsenbord kan je op 1 helft van het scherm bevestigen en in het apparaat vouwen.
zo is het een gewone laptop.

maar in de meeste gevallen is het inderdaad meer een tablet dan een laptop.
desmond 31 augustus 2022 16:01
3699 Euro voor deze gimmick. Ik denk er nog even na!
ochhanz @desmond31 augustus 2022 18:41
Het is duur ja, maar 17" scherm in formaat van 12/13inch laptop is erg handig voor mensen die veel reizen. Ook lekker groot canvas voor photoshop applicaties.
Zwendel 31 augustus 2022 16:03
Kan me niet inbeelden dat typen op een plat glazen virtueel toetsenbord makkelijk is voor lange periodes.
Lijkt me eerder een verhaal; van kijk eens wat we kunnen dan dat hier effectief vraag naar is. Laat staan een grote markt voor zulk bedrag.
killerbie @Zwendel31 augustus 2022 16:04
na enkele weken zijn j vingertoppen daar door interne schade ongevoelig voor hoor :-D
P_Tingen @killerbie1 september 2022 10:31
Hoezo interne schade, aan je vingers?
killerbie @P_Tingen1 september 2022 10:54
iedere keer dat je op een hard oppervlak met je vinger tikt beschadig je uw vingertop intern een beetje, maar dat heelt zeer snel.
Als je de hele dag op een stuk glas gaat typen dan zal die schade oplopen en je dus telkens wat meer gevoel verliezen in de vingertoppen (niet blijvend uiteraard).

Puur theoretisch eh :-D
P_Tingen @killerbie1 september 2022 11:39
Ah, op zo'n manier. Ik dacht al aan straling oid vanuit het scherm. Ik heb zelf namelijk - als ik lang op mijn telefoon zit te prikken - last van tintelingen in mijn vingertoppen. Ik vraag me al langer af waar dat aan ligt. Aanraken van het scherm geeft dan een kleine tinteling, aanraken van bv de tafel niet.

Edit: Damn. Symptoom van telefoonverslaving zelfs:
Lichamelijk gezien doet een smartphone ook wat: we nemen verkeerde houdingen aan, waardoor we last krijgen van onze armen, rug, nek en schouder. Onze armen of vingers kunnen gaan tintelen, omdat ons bloed niet goed kan stromen.
(bron)

[Reactie gewijzigd door P_Tingen op 25 juli 2024 00:12]

killerbie @P_Tingen1 september 2022 11:44
misschien ben je hoog sensitief aan elektromagnetische straling
GekkePrutser 31 augustus 2022 16:03
Nice, zodra de prijs omlaag gaat richting de 1000/1500 zou ik er zeker over denken.

Met name het uit kunnen klappen tot een groot scherm lijkt me super. Maar de prijs moet gewoon omlaag.
Remzi1993 @GekkePrutser31 augustus 2022 16:19
Inderdaad, nu betaald je de early adopters tax. Ik koop zelf ook nooit eerste generatie producten eerder tweede of zelfs derde generatie producten, want er zullen meestal kinderziektes zijn. Net zoals nieuwe versies van Windows. Ik wacht altijd een jaar of anderhalve jaar voordat ik een nieuwe versie van Windows gebruik. Bij Linux juist niet, dan probeer ik altijd juist te upgraden naar de laatste stabiele versie.
PoJa84 31 augustus 2022 16:21
Mooie gimmick hoor!
En prettige video van Unbox therapy trouwens.

Toch stoort die vouw me... ik was vandaag bij MM, zag ik toevallig de Fold 4 en Flip 4, de vouw houdt me op 't moment nog wel tegen.
thedicemaster @PoJa8431 augustus 2022 16:50
de zichtbaarheid van die vouw hangt heel erg af van het licht.
telefoonwinkels zijn vaak goed verlicht vanaf meerdere kanten waardoor de vouw altijd vanaf een hoek belicht is, en dan is deze duidelijk zichtbaar.
maar bij indirect licht, weinig licht, of licht vanaf de juiste hoek zie je er niks van.
PoJa84 @thedicemaster1 september 2022 08:39
Niet alleen zien, maar ook voelen.
Ik vond 'm zeer duidelijk voelbaar.
Maar misschien komt dat ook omdat in zo'n winkel mensen echt niet voorzichtig doen...
derikkert 31 augustus 2022 17:41
Grappig iets, maar dit is geen innovatie. Lijkt mij enorm onhandig om mee te werken en ook niet heel stevig. De gimmick bak in :D
LurkZ @derikkert31 augustus 2022 18:16
Wat is dan wel innovatie?
Jaren later zo'n scherm inkopen en dan zeggen "iK ben de eerste" omdat je een leuke nieuwe marketing naam hebt verzonnen voor iets van 5+ jaar oud?
derikkert @LurkZ2 september 2022 15:11
Lastige definitie en voor iedereen verschillend maar in mijn ogen is het iets wat jaren later veel meer gebruikt zal worden, een echte vervanger/verbetering van iets is, etc. Vouwbare schermen schuift eigenlijk in een niet bestaande markt, en zullen naar mijn idee niet alles vervangen en de mainstream worden. Wel leuk als gimmick/marketing/proof of concept.
Ad_Astra 31 augustus 2022 15:59
Lijkt mij net als de eerste Galaxy Fold meer een proof-of-concept dan een consumentenproduct.

Geef het een paar jaar voordat dit soort "laptops" verder zijn door ontwikkelt en redelijke prijzen hebben.
Z100 31 augustus 2022 16:21
Vouwbare schermen zal een welkome innovatie zijn voor draagbare schermen. Maar met 3699€ is er nog een weg te gaan om de productie goedkoper te maken.
Gwaihir 31 augustus 2022 16:41
Vind het ergens wel kicken dat het toetsenbordje wat ik hier uit 2013 heb liggen nog exact* zo meegeleverd wordt bij zo'n topmodel! Is ook inderdaad best 'n fijn lichtgewicht bordje waar ik nog regelmatig naar grijp.

*Exact: nou ja, die opdruk 'Zenbook' is nieuw ;).

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