ASUS-laptop met vouwbaar oledscherm komt in vierde kwartaal uit voor 3699 euro

ASUS brengt zijn Zenbook 17 Fold OLED eind dit jaar uit in Europa. De laptop beschikt over een vouwbaar en aanrakingsgevoelig oledscherm. De laptop krijgt in Nederland een adviesprijs van 3699 euro.

De Zenbook 17 Fold OLED wordt in het vierde kwartaal van dit jaar in Europa verwacht, schrijft ASUS in een persbericht. De laptop komt dan onder meer beschikbaar in Nederland. Uit het persbericht wordt niet duidelijk of het apparaat beschikbaar komt in België.

ASUS kondigde de Zenbook 17 Fold OLED eerder dit jaar al aan, tijdens de CES in januari. De vouwbare laptop beschikt over een oledtouchscreen met een schermdiagonaal van 17,3 inch. De laptop kan gebruikt worden als een soort tablet, maar kan ook functioneren als laptop door de helft van het scherm op te klappen en de onderste helft als toetsenbord te gebruiken. Het apparaat heeft dan een werkruimte die overeenkomt met een 12,5"-paneel met 3:2-verhouding en een resolutie van 1920x1280 pixels.

In het apparaat zit een Intel Core U-processor uit de Alder Lake-generatie met 16GB geheugen. De accucapaciteit bedraagt 75Wh. In de schermrand zit een 5-megapixelwebcam. ASUS levert ook een fysiek bluetoothtoetsenbord mee, dat los gebruikt kan worden en met magneten aan de onderste helft van het apparaat bevestigd kan worden. Uitgevouwen is het apparaat 8,7mm dik en dichtgeklapt is dat 17,4mm.