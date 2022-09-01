Lenovo toont nieuwe versie vouwbare ThinkPad Fold X1 met groter oledscherm

Lenovo introduceert een nieuwe versie van zijn vouwbare ThinkPad X1 Fold. Deze beschikt over een 16"-oledscherm. De laptop komt later dit jaar naar de VS en krijgt een adviesprijs vanaf 2499 euro. Het is niet bekend wanneer de X1 Fold naar de EU komt.

De nieuwe Lenovo ThinkPad X1 Fold is groter dan zijn voorganger. Het apparaat krijgt een 16,3"-oledpaneel, waar het huidige model een 13,3"-paneel heeft. Het scherm van het nieuwe model krijgt een beeldverhouding van 4:3. Lenovo noemt in zijn persbericht geen resolutie, maar zegt wel dat het paneel hdr-beelden kan weergeven met een maximale helderheid van 600cd/m². Het apparaat ondersteunt daarvoor Dolby Vision.

De X1 Fold kan als een soort tablet functioneren, maar kan ook dubbelgeklapt worden. Daarmee kan de het apparaat gebruikt worden als een laptop met een schermdiagonaal van ongeveer 12". Lenovo levert daarvoor een los toetsenbord mee, dat op de onderkant van het scherm geplaatst kan worden en ook los van het apparaat kan functioneren. Het toetsenbord krijgt daarbij een trackpad en een TrackPoint om de muiscursor mee te bedienen.

De laptop beschikt verder over maximaal een Intel Core i7-cpu uit de twaalfde generatie, hoewel de fabrikant geen concreet model noemt. De ThinkPad Fold X1 kan worden uitgerust met maximaal 32GB Lpddr5-geheugen en tot 1TB aan ssd-opslag. Aan de zijkanten zitten drie USB-C-aansluitingen, waarvan twee met Thunderbolt 4-ondersteuning. De behuizing van de laptop is verder ongeveer 25 procent dunner dan zijn voorganger. Uitgevouwen komt dat neer op een dikte van 8,6mm en dichtgeklapt is dit 17,4mm. Daarbij krijgt het apparaat dunnere schermranden dan zijn voorganger. De achterkant van de ThinkPad X1 Fold is gemaakt van gerecycled stof en bevat een uitklapbare standaard om de laptop mee neer te zetten.

Lenovo brengt de laptop aanvankelijk in de Verenigde Staten uit. Dat gebeurt in november. De laptop krijgt daar een adviesprijs vanaf 2499 euro, terwijl de huidige ThinkPad X1 Fold bij release 4049 euro kostte. Het is niet bekend of en wanneer het apparaat naar de EU komt.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 01-09-2022 06:00 10

01-09-2022 • 06:00

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Reacties (10)

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84hannes 1 september 2022 08:03
Ik zie wel in waarom mensen in hun rugtas een dubbelgevouwen tablet zouden willen, 16" is een beetje groot. Wat me volledig ontgaat is waarom je dan de helft van het scherm af wilt dekken met een toetsenbord. Ik snap dat het stabieler is dan een steun om een tablet rechtop te zetten, maar je verliest wel heel veel schermoppervlak en hebt dan ook nog een priegeltoetsenbordje. Hadden ze niet beter een vouwbaar toetsenbord in dezelfde maat kunnen maken?
XAEROCOOL @84hannes1 september 2022 08:35
Je hoeft het scherm natuurlijk niet altijd af te dekken met toetsenbord, ik denk dat dit product bedoel is voor mensen die vaak reizen, het is dan handig om een groot scherm bij je te hebben, maar je kan het niet overal gebruiken, denk maar bv als je moet werken in vliegtuig, of in een klein cafe met kleine tafels, dan kun je even met je 12 inch laptop werken en als je meer ruimte hebt, bv in je hotelkamer, terug naar 16 inch. Het is ok dat ze een toetsenbord hebben in hetzelfde formaat, dan voeg je namelijk alleen de dikte toe, maar je kan vast wel je eigen toetsenbord en muis gebruiken. Ik gebruik zelf een keychron k3, met low profile switches en een razer orochi v2 als ik aan het reizen ben.
Bob Popcorn @XAEROCOOL1 september 2022 08:53
Het lijkt me in dat geval handiger een ultraportable te nemen en een extern display van 14"...
panterarosso @84hannes1 september 2022 08:34
elke vorm heeft zijn doel, als je wat wil surfen of video kijken full screen, als je echt aan het werk hebt vorm je hem in een ruwweg een 14inch ultraportable, of dat lekker werkt hangt denk ik van de haptics af
M.E.Amrani 1 september 2022 09:56
Superhandig! Als developer die overal en nergens werkt, lijkt me dit een geweldige oplossing; een lichte en kleine notebook die je kan uitklappen tot een 16inch (scherm). Gebruik nu een 15inch, maar die is best groot en zwaar.
Enige minpunt is de prijs, 4049 euro is belachelijk veel.
MyrddinLXXIIX @M.E.Amrani1 september 2022 11:28
Die 4049 is dus voor de eerste versie die nu verkrijgbaar is. € 4.899,29 in Nederland kennelijk: https://www.lenovo.com/nl.../X1-Fold-G1/p/22TP2X1X1F1

Zonder meer prijzig, maar deze versie gaat dus 2499 kosten, significant minder.

[Reactie gewijzigd door MyrddinLXXIIX op 22 juli 2024 14:03]

M.E.Amrani @MyrddinLXXIIX1 september 2022 12:30
Ah verkeerd gelezen, bedankt!
BramViking 1 september 2022 08:39
Zo'n toetsenbord op het zachte (buigbare) scherm gaat vroeg of laat voor krassen zorgen.

[Reactie gewijzigd door BramViking op 22 juli 2024 14:03]

W3SII 1 september 2022 11:13
Het idee en de uitwerking is super, maar ik denk dat de hoeveelheid spiegeling van dergelijke foldable schermen me toch wel zou storen. Zeker als ik het zou inzetten voor productiviteit.

Zitten natuurlijk nog in de beginfase van foldable schermen en er zullen heus nog wel veel optimalisaties volgen, dus hopelijk kan men spiegeling ook nog verder terugdringen.

Heb nog geen dergelijk device in m'n handen gehad, maar is toch vaak het eerste wat me opvalt als ik video's of foto's zie voorbij komen. Dan heb ik het natuurlijk over de echte foto's en niet de marketing renders.

[Reactie gewijzigd door W3SII op 22 juli 2024 14:03]

Rumblebumble 1 september 2022 12:34
Zeer leuk concept. Ik hoop dat dit er door komt bij meerdere producenten. De prijs is wel aan de enorm hoge kant, maar als deze wat meer ingeburgerd geraakt dan zie ik hier zeker een markt voor

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