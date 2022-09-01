Lenovo toont nieuwe versie vouwbare ThinkPad Fold X1 met groter oledscherm

Lenovo introduceert een nieuwe versie van zijn vouwbare ThinkPad X1 Fold. Deze beschikt over een 16"-oledscherm. De laptop komt later dit jaar naar de VS en krijgt een adviesprijs vanaf 2499 euro. Het is niet bekend wanneer de X1 Fold naar de EU komt.

De nieuwe Lenovo ThinkPad X1 Fold is groter dan zijn voorganger. Het apparaat krijgt een 16,3"-oledpaneel, waar het huidige model een 13,3"-paneel heeft. Het scherm van het nieuwe model krijgt een beeldverhouding van 4:3. Lenovo noemt in zijn persbericht geen resolutie, maar zegt wel dat het paneel hdr-beelden kan weergeven met een maximale helderheid van 600cd/m². Het apparaat ondersteunt daarvoor Dolby Vision.

De X1 Fold kan als een soort tablet functioneren, maar kan ook dubbelgeklapt worden. Daarmee kan de het apparaat gebruikt worden als een laptop met een schermdiagonaal van ongeveer 12". Lenovo levert daarvoor een los toetsenbord mee, dat op de onderkant van het scherm geplaatst kan worden en ook los van het apparaat kan functioneren. Het toetsenbord krijgt daarbij een trackpad en een TrackPoint om de muiscursor mee te bedienen.

De laptop beschikt verder over maximaal een Intel Core i7-cpu uit de twaalfde generatie, hoewel de fabrikant geen concreet model noemt. De ThinkPad Fold X1 kan worden uitgerust met maximaal 32GB Lpddr5-geheugen en tot 1TB aan ssd-opslag. Aan de zijkanten zitten drie USB-C-aansluitingen, waarvan twee met Thunderbolt 4-ondersteuning. De behuizing van de laptop is verder ongeveer 25 procent dunner dan zijn voorganger. Uitgevouwen komt dat neer op een dikte van 8,6mm en dichtgeklapt is dit 17,4mm. Daarbij krijgt het apparaat dunnere schermranden dan zijn voorganger. De achterkant van de ThinkPad X1 Fold is gemaakt van gerecycled stof en bevat een uitklapbare standaard om de laptop mee neer te zetten.

Lenovo brengt de laptop aanvankelijk in de Verenigde Staten uit. Dat gebeurt in november. De laptop krijgt daar een adviesprijs vanaf 2499 euro, terwijl de huidige ThinkPad X1 Fold bij release 4049 euro kostte. Het is niet bekend of en wanneer het apparaat naar de EU komt.