Vouwbare Lenovo ThinkPad X1 Fold met Windows 10 kost 4049 euro

De vouwbare Lenovo ThinkPad X1 Fold is vanaf dinsdag te koop voor 4049 euro. Deze vouwbare laptop annex tablet heeft een buigbaar 13,3"-oledscherm. Het apparaat wordt geleverd met Windows 10 Home en Pro. Lenovo toont ook de lichte X1 Nano-laptop.

De ThinkPad X1 Fold is een vouwbaar apparaat dat een oledpaneel aan de binnenkant heeft. Dit 4:3-scherm heeft een resolutie van 2048x1536 pixels en een maximale helderheid van 300cd/m². Gebruikers kunnen het apparaat platvouwen en als een tablet gebruiken of vouwen in een hoek om het als een laptop te gebruiken. Volgens Lenovo zijn beide schermdelen in gevouwen stand 9,6" groot. Optioneel kunnen consumenten een bluetoothtoetsenbord aanschaffen dat in laptopstand op de onderste helft van het scherm geplaatst kan worden. Dit toetsenbord blijft met magneten op zijn plek zitten en wordt tijdens het gebruik draadloos opgeladen.

De achterkant van de Lenovo ThinkPad X1 Fold is gemaakt van leer en fungeert als een soort hoes. Deze hoes krijgt een kickstand, waarmee het apparaat in tabletstand rechtop gezet kan worden. Lenovo zegt het leer en de bezel sinds de eerste introductie steviger te hebben gemaakt. Het apparaat is opengevouwen 11,3mm dik en weegt 'minder dan' 1 kilogram. Tijdens het vouwen wordt de Lenovo Mode Switcher-software gestart, die met een pop-up vraagt hoe de gebruiker wil omgaan met de twee schermdelen.

De vouwbare laptop annex tablet krijgt een Intel Core i5-L16G7-processor. Deze processor heeft vijf kernen, een kloksnelheid van 1,4GHz met een turbo op maximaal 3GHz en 8GB Lpddr4x-ram. Het vouwbare apparaat krijgt maximaal 1TB PCIe-NVMe-opslag en een 5-megapixelcamera. Wi-Fi 6 is standaard, ondersteuning voor 5G is optioneel. Het vouwbare apparaat kan ook geleverd worden met een stylus die in het toetsenbord kan worden geborgen. De ThinkPad X1 Fold krijgt twee USB-C-poorten en maximaal 11 uur accuduur. Hij is nu te koop voor 4049 euro.

Lenovo heeft daarnaast de ThinkPad X1 Nano gepresenteerd, een traditionele laptop die volgens Lenovo de lichtste ThinkPad ooit is en minder dan 1 kilogram weegt. Deze ThinkPad krijgt een 13"-scherm met 16:10-verhouding dat honderd procent van het sRGB-spectrum kan tonen. Het scherm heeft een resolutie van 2160x1350 pixels, heeft een maximale helderheid van 450cd/m² en kan geleverd worden als touchscreen. De laptop is 13,9mm dik en heeft een scherm dat 85 procent van de bovenste helft in beslag neemt.

De ThinkPad X1 Nano kan geleverd worden met Intel i7-processors uit de Tiger Lake-generatie, maximaal 16GB Lpddr4x-ram en tot 1TB PCIe-ssd-opslag. Wi-Fi 6 is standard, 4G of 5G is optioneel. Een vingerafdrukscanner en 'human presence detection' zijn eveneens te selecteren. De laptop krijgt een accuduur van maximaal 17,3 uur, vier microfoons, vier Dolby Atmos-luidsprekers en 2 Thunderbolt 4-poorten. Het apparaat is gemaakt van koolstofvezel en magnesium, wat volgens Lenovo een stevig ontwerp moet bieden. Lenovo levert de laptop in het zwart of met koolstofvezelpatroon. De Lenovo ThinkPad X1 Nano is te koop met Windows 10 Pro of Linux en is vanaf januari beschikbaar. Prijzen van deze laptop maakt Lenovo later bekend.