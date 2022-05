Android toont in Benelux Bing, info.com en PrivacyWall als zoekmachines

Android zal vanaf 1 oktober de zoekmachines Bing, info.com en PrivacyWall op telefoons laten zien als alternatieven voor Google. Dat blijkt uit de resultaten van een veiling. DuckDuckGo bood minder en verdwijnt van het scherm.

De veiling gaat over de periode van 1 oktober tot en met 31 december, meldt Google. DuckDuckGo, dat nu in alle landen zichtbaar is, zal vanaf 1 oktober alleen te zien zijn in Bulgarije, Kroatië, IJsland en Liechtenstein.

Bing is de zoekmachine van Microsoft, terwijl info.com van het Amerikaanse System1 is. De derde zoekmachine in het venster, PrivacyWall, is een op privacy gerichte zoekmachine waarvan de oprichters naar eigen zeggen afkomstig zijn van de Stanford-universiteit. Info.com en PrivacyWall zijn beide relatief onbekende namen.

DuckDuckGo pleit voor een andere opzet van het systeem en vraagt de Europese Commissie om het veilingsysteem te veranderen. Het bedrijf zei al eerder dat het verlies maakte, omdat het te veel moest bieden ten opzichte van zijn inkomsten.

Google toont het keuzescherm sinds 1 maart bij de installatie van Android in Europese lidstaten. Google voldoet met deze verandering aan de eisen van de Europese Commissie. Die legde het bedrijf in 2018 een boete van 4,34 miljard euro op vanwege machtsmisbruik in Android. Google zou zijn eigen apps voortrekken en concurrerende diensten belemmeren.