'DuckDuckGo verliest plek op Android-keuzescherm in veel Europese landen'

De op privacy gerichte zoekmachine DuckDuckGo verliest zijn plek in het zoekmachinekeuzescherm in Android. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Het bedrijf zegt lager te hebben geboden dan vorige keer.

Behalve DuckDuckGo verliest ook Ecosia zijn plek in veel landen, schrijft The Wall Street Journal. DuckDuckGo was zichtbaar als keuze in veel verschillende landen, maar zal nu alleen nog te zien zijn in vier niet nader genoemde kleinere landen. Google heeft de resultaten nog niet aangekondigd.

Google toont het keuzescherm sinds 1 maart bij de installatie van Android in Europese lidstaten. Google voldoet met deze verandering aan de eisen van de Europese Commissie. Die legde het bedrijf in 2018 een boete van 4,34 miljard euro op vanwege machtsmisbruik in Android. Google zou zijn eigen apps voortrekken en concurrerende diensten belemmeren.

Welke drie zoekmachines Google toont, is per land afhankelijk van een biedingensysteem. Zoekmachines die zich aanmelden, moesten per land een bedrag opgeven dat zij willen betalen om in het keuzescherm te mogen verschijnen. De winnende partijen moeten vervolgens het bedrag betalen dat de op drie na hoogste bieder heeft geboden. Google houdt elke vier maanden zo'n veiling, zodat na elke periode een andere selectie kan verschijnen.

DuckDuckGo-directeur Gabriel Weinberg zegt dat het voor het bedrijf niet uitkwam om meer te bieden, omdat het dan geen winst maakt. De veiling leidt volgens hem tot meer gebruikers, maar door de veiling kost het ook meer. Weinberg zegt dat de opzet van de veiling tot gevolg heeft dat zoekmachines met focus op advertenties meer kans maken om de veiling te winnen, in tegenstelling tot op privacy gerichte zoekmachines. Eerder zeiden andere zoekbedrijven al dat de opzet niet overeen zou komen met de geest van de beslissing van de Europese Commissie.