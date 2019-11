EU-commissaris is niet tevreden met resultaat miljardenboetes in techsector

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager zegt niet tevreden te zijn met wat miljardenboetes aan bedrijven als Google hebben opgeleverd. Vestager begint aan een nieuwe ambtsperiode en zegt nieuwe mogelijkheden te gaan zoeken als dat nodig is.

Vestager doet de uitspraken in een interview met RTL Nieuws. Als voorbeeld stipt ze de advertentiemarkt aan. Nadat de Europese Commissie een onderzoek instelde tegen Google over het wegnemen van concurrentie bij reisadvertenties, stopte de zoekgigant met dat gedrag. Uiteindelijk volgde ook een boete van 1,49 miljard euro wegens machtsmisbruik, maar daardoor veranderde er volgens Vestager niets.

Het doel van de boetes is dat andere bedrijven weer de mogelijkheid krijgen om te concurreren en volgens Vestager is daar nog werk aan de winkel. De Eurocommissaris zegt af te wachten wat het keuzescherm in Android voor zoekmachines en browsers zal opleveren. Als dat ook niet werkt, moet er volgens Vestager gekeken worden naar andere oplossingen.

Van het opbreken van grote techbedrijven is nog geen sprake. Volgens Vestager is er momenteel geen problematiek die dat rechtvaardigt en ook stelt ze dat dit niet zomaar een oplossing is. Het gevaar bestaat dat er na het opbreken simpelweg twee nieuwe reuzen ontstaan.

De Deense Margrethe Vestager is sinds november 2014 Eurocommissaris voor Mededinging. In Europa wordt relatief streng opgetreden tegen techbedrijven. Vestager zal ook in de komende vijf jaar dezelfde functie bekleden.

Screenshot uit video bij RTL Nieuws