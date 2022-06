Facebook hoeft geen 'gevoelige info' af te staan in Europees antitrustonderzoek

Facebook is het niet eens met een onderzoek van de Europese Commissie naar zijn privacypraktijken. Het sociale netwerk zou documenten aan de EC moeten overleggen in een antitrustonderzoek, maar tekende daar succesvol bezwaar tegen aan.

Facebook moest van een onderzoekscommissie van de EC documenten afgeven op basis van ruim 2500 zoektermen. Het gaat om het vorig jaar geopende onderzoek dat de EC naar Facebook doet rondom mogelijk machtsmisbruik van zijn positie op de advertentiemarkt. Facebook zou daarvoor documenten zoals e-mails moeten aanleveren waarin bepaalde zoekwoorden voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om zoektermen zoals 'grote vraag', 'shut down' en 'niet goed voor ons'.

Facebook vindt dat dat verzoek veel te breed is opgesteld. Bovendien zou er in de opgevraagde documenten veel persoonlijke informatie over werknemers staan. "We werken met de Commissie mee en verwachten hen honderdduizenden documenten te overhandigen", zegt een jurist van het bedrijf tegen de BBC. "Door het brede verzoek van de EC zouden we grotendeels irrelevante documenten moeten overhandigen die niets met het onderzoek van doen hebben. Daar zit gevoelige informatie tussen, zoals de medische gegevens van werknemers, persoonlijke financiële documenten, en privé-informatie over werknemers en hun familieleden."

Facebook stapte daarop naar de rechter. Het Gerechtshof van de EU gaf de techgigant dinsdag gelijk, schrijft Reuters. De onderzoekscommissie moet eerst formuleren welke beveiliging het garandeert voor de documenten voordat die worden opgevraagd. Tot die tijd hoeft Facebook de documenten niet weg te geven.