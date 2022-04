Europese Commissie start onderzoeken naar mogelijk machtsmisbruik door Apple

De Europese Commissie is twee onderzoeken begonnen naar mogelijk machtsmisbruik door Apple. De EC wil de App Store en betaaldienst Apple Pay onder de loep nemen. Apple overtreedt misschien de Europese mededingingsregels.

Het eerste onderzoek van de Commissie richt zich op de App Store. Het gaat daarbij vooral om het systeem voor in-app aankopen en het feit dat diensten niet mogen adverteren met goedkopere alternatieven.

Als klanten in-app aankopen doen, dragen ze daarover dertig procent commissie af aan Apple. Dat geldt ook voor abonnementen, waarbij maandelijks dertig procent van het bedrag naar Apple gaat in plaats van eenmalig. Om dat te voorkomen, hanteren sommige diensten, zoals Spotify, een hoger tarief voor abonnementen die via iTunes worden afgesloten. Volgens de EC zijn er ook veel diensten die helemaal geen aankopen of abonnementen meer via de apps aanbieden. Diensten mogen ook niet in de app adverteren dat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn, zoals een abonnement afsluiten via de website.

De Europese Commissie denkt dat Apple daarmee de antitrustregels van Europa overtreedt. Apple zou zijn eigen diensten, zoals Music en Books, goedkoper kunnen aanbieden dan concurrenten. De Commissie concludeerde in een vooronderzoek dat er genoeg reden is om daar officieel onderzoek naar te doen.

Het onderzoek richt zich specifiek op twee zaken. Ten eerste is er het verplichte gebruik van Apples eigen systemen om in-app aankopen af te rekenen, met de bijbehorende kosten. Ten tweede onderzoekt de EC de restricties rondom het informeren van kopers over goedkopere alternatieven.

"Het lijkt erop dat Apple een gatekeeper-rol heeft gekregen als het gaat om de distributie van apps en content", zegt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. "We moeten ervoor zorgen dat Apples regels de competitie op de markt niet verstoren op punten waar Apple zelf concurreert met andere appontwikkelaars."

Het onderzoek komt onder andere na een klacht van Spotify bij de Europese Commissie. Spotify klaagt al jaren dat het de praktijken van Apple oneerlijk vindt. Het bedrijf riep al in 2015 iPhone-klanten op om abonnementen niet via de App Store af te sluiten, waarna Apple het bedrijf kort buiten de Store hield. Inmiddels heeft ook Kobo zich bij de aanklacht aangesloten.

Apple Pay

Tegelijkertijd start de EC een tweede onderzoek naar Apple. Dat draait om Apple Pay. Ook daarvan vermoedt de Commissie dat Apple de Europese mededingingsregels overtreedt. Het gaat dan specifiek om de voorwaarden die Apple bedrijven oplegt voordat ze Pay in hun webwinkels mogen integreren. "Het lijkt erop dat Apple de regels bepaalt voor hoe verkopers Pay mogen gebruiken in hun apps en op hun websites", zegt Vestager.

Ook hekelt Vestager de manier waarop Apple de 'tap and go'-functionaliteit van de nfc-chip in iPhones beperkt tot zijn eigen diensten. "Het is belangrijk dat klanten door Apples maatregelen niet worden weerhouden van het gebruik van nieuwe betaaltechnieken, waaronder een betere keus, kwaliteit, innovatie en competitieve prijzen."

De onderzoeken gaan waarschijnlijk lang duren. Als Apple inderdaad de Europese regels blijkt te hebben overtreden, kan het bedrijf een boete krijgen van tien procent van de jaaromzet.

Het is niet de eerste keer dat Apple onder vuur ligt vanwege de praktijken. De Duitse regering wil ook al dat Apple zijn Pay-betaalsysteem verder openzet en in Amerika zijn verschillende ontwikkelaars een rechtszaak begonnen tegen de dertig procent afdracht in de Store. Om dat laatste loopt sinds vorig jaar ook in Nederland een onderzoek.