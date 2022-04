Apple weigert update e-maildienst Hey omdat optie voor in-app aankopen ontbreekt

De e-maildienst Hey van de makers van Basecamp heeft te maken met een weigering van Apple om updates voor de iOS-app goed te keuren. Volgens Basecamp-directeur hangt dat samen met de eis van Apple om in-app aankopen mogelijk te maken.

Op onder meer Twitter doet cto David Heinemeier Hansson zijn beklag over het handelen van Apple. De eerste versie van de iOS-app van nieuwe e-maildienst kwam zonder problemen door de keuring, maar dat gold niet voor versie 1.0.1, waar enkele bugfixes in zijn doorgevoerd. Reviewers van de App Store weigerden daarna ook de nieuwste versie, 1.0.2.

Uit een brief van Apple, die door Hansson op Twitter is geplaatst, blijkt dat het bedrijf op een App Store Review-bepaling over in-app aankopen wijst. In die brief constateert een App Store-reviewer dat de iOS-app van Hey klanten toegang geeft tot content, abonnementen of features die elders zijn aangeschaft, maar dat die items niet beschikbaar waren in de vorm van in-app aankopen vanuit de app. Het gaat hierbij specifiek om de betaalde e-maildiensten die Hey aanbiedt.

Volgens Hansson moet dit gezien worden als een poging van Apple om 15 tot 30 procent van de inkomsten op te eisen. Hij zegt dat Apple de app in zijn geheel dreigt te verwijderen als niet aan de eis wordt voldaan. Apple heeft de website Protocol laten weten dat de goedkeuring van de allereerste versie van de iOS-app van Hey een vergissing was.

Hansson wijst erop dat andere e-maildiensten en apps in de App Store net als de Hey-app toegang bieden tot abonnementen die elders zijn aangeschaft. Hij vindt aldus dat er sprake is van discrepanties en dat er dus met meerdere maten wordt gemeten. De iOS-app voor Basecamp is bijvoorbeeld wel gewoon beschikbaar in de App Store. Dat hangt waarschijnlijk samen met het feit dat het om een zakelijke client-app gaat waarbij registreren niet kan en alleen inloggen mogelijk is; Hey is vooral een op consumenten gerichte app waar gebruikers voor betalen.

Spotify klaagde eerder al over dit beleid van Apple en onlangs is bekend geworden dat de Europese Commissie twee onderzoeken is begonnen naar mogelijk machtsmisbruik door Apple. De onderzoeken richten zich op de App Store en Apple Pay. Het onderzoek naar de App Store richt zich specifiek op dit onderwerp van het doen van in-app aankopen, waarover app-ontwikkelaars dertig procent commissie aan Apple moeten afdragen, wat ook voor abonnementsgelden geldt.