Apple verwerpt beroep weigering Hey-mailapp voor gebrek aan in-app aankoopoptie

Apple heeft een beroep van Basecamp om een update van de Hey-mailapp, omdat gebruikers alleen kunnen betalen op de website en niet in de app, verworpen. Apple had eerder een versie wel toegelaten, maar een update geweigerd.

Volgens een interview van Techcruch met Apple-topman Phil Schiller ligt het eraan dat betalen voor de app noodzakelijk is. "Je installeert een app en dan werkt hij niet en dat is niet wat we willen", aldus de topman van Apple.

Er zijn uitzonderingen voor die regels, maar die gelden alleen voor apps die werken als 'reader', zoals Netflix. Volgens Apple is dat zo, omdat die diensten ook bulkbestellingen ondersteunen van bedrijven of instanties om veel gebruikers in één keer toegang te geven tot een dienst.

Apple zegt dat het de Hey-mailapp wel weer goed zal keuren als er ondersteuning komt voor maildiensten van derden, via bijvoorbeeld imap, die zonder betaling te gebruiken zal zijn. Basecamp heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Schiller.