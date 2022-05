Apple weigert app-update omdat automatisch verlengen na proefperiode uit staat

Apple heeft de update van een yoga-app geweigerd, omdat het bedrijf erachter niet wil dat gebruikers na een proefperiode automatisch gaan betalen tenzij ze annuleren. Dat is bij Apple wel verplicht, zo stelt het bedrijf.

Ontwikkelaars moeten een gratis proefperiode laten verlopen via App Store Connect, blijkt uit de tekst van de weigering die Down Dog online heeft gezet. Daarin staat dat klanten die een proefperiode starten automatisch betalende klanten worden tenzij ze zelf opzeggen. Na een gratis proefperiode het abonnement automatisch laten opzeggen, mag niet.

Down Dog wil dat niet, omdat het leidt tot minder gebruikers die proefperiodes nemen. Bovendien krijgen ze met automatische conversie naar betalende klanten veel klachten van mensen die geen betaald abonnement hadden gewild en eraf willen. Bovendien is de optie om te annuleren lastig te vinden op iOS-apparaten en lukt het soms niet.

Down Dog is een van de ontwikkelaars die afgelopen tijd heeft geklaagd over App Store-regels. Maildienst Hey van Basecamp mocht niet in de App Store, omdat het bedrijf geen in-app aankopen wilde inbouwen. Epic Games en Tinder-moederbedrijf Match Group vielen Basecamp bij. Spotify klaagde eerder al over beleid van Apple en onlangs is bekend geworden dat de Europese Commissie twee onderzoeken is begonnen naar mogelijk machtsmisbruik door Apple. Apple heeft volgens veel ontwikkelaars en overheden een monopolie op de verspreiding van apps op iOS, iets dat leidt tot eenzijdige voorwaarden als de verplichte afdracht van 30 procent van de omzet en onduidelijkheid rondom regels omtrent verwijdering en weigering in de App Store.