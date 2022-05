Oud-ceo Proximus die naar KPN zou gaan treft schikking om handel met voorkennis

De oud-ceo van de Belgische provider Proximus heeft een schikking getroffen in de zaak tegen haar vanwege handel met voorkennis. Zij verkocht veel aandelen op het moment dat zij al wist dat ze waarschijnlijk zou vertrekken naar de Nederlandse provider KPN.

De Brusselse Raadkamer moet de schikking over twee weken nog wel goedkeuren, meldt De Tijd. Dominique Leroy zou als onderdeel van de schikking 107.000 euro moeten betalen. Zij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en wil nu niet reageren op de schikking, omdat die nog niet officieel rond is.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten bevestigt de schikking en acht haar nog steeds schuldig. "Mevrouw Leroy beschikte, op het ogenblik van de verkoop van haar aandelen, over bevoorrechte informatie die voortvloeide uit het bestaan van gevorderde onderhandelingen met KPN over haar aanwerving als ceo, met als gevolg de niet-hernieuwing van haar mandaat als ceo van Proximus. De FSMA is van mening dat de verkoop bijgevolg handel met voorwetenschap was."

KPN presenteerde de toenmalig Proximus-ceo in september vorig jaar als nieuwe directeur. Nadat bekend werd dat Belgische autoriteiten onderzoek deden vanwege handel met voorkennis trok KPN de aanstelling in. Een maand voordat bekend werd dat ze naar KPN zou gaan, had ze aandelen in Proximus verkocht met een waarde van 285.342,40 euro. Leroy ontkende daarbij met voorkennis gehandeld te hebben. Haar besluit te vertrekken zou op het moment van verkoop nog niet vast gestaan hebben.