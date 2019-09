Aankomend directeur KPN ontkent handel met voorkennis bij Proximus

Proximus-ceo Dominique Leroy ontkent te hebben gehandeld met voorkennis bij de verkoop van aandelen. De aankomend directeur van KPN verkocht vorige maand voor 285.000 euro aan aandelen, nog geen maand voordat ze haar vertrek naar KPN aankondigde.

Leroy claimt in een statement dat ze op het moment dat ze besloot aandelen te verkopen nog niet wist dat ze zou vertrekken. "Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract met Proximus en had enkele gesprekken met verschillende externe partijen, waaronder KPN", aldus Leroy. Ze kondigde afgelopen donderdag aan directeur van KPN te gaan worden.

De Belgische beurswaakhond FSMA kondigde een dag later aan te gaan onderzoeken of zij heeft gehandeld met voorkennis toen ze de aandelen ter waarde van 285.000 euro verkocht. Vakbonden eisten haar onmiddellijke vertrek, omdat er sprake zou zijn van een breuk van vertrouwen.

Leroy houdt vol dat ze te goeder trouw heeft gehandeld. "Het was al meerdere maanden dat ik graag mijn aandelen wenste te verkopen maar dit mocht niet. Ik begrijp dat de timing achteraf gezien de perceptie kan wekken dat ik dit deed juist voor en omwille van mijn vertrek." Leroy begint op 1 december bij KPN. Voor die tijd wil ze nog een reorganisatie doorvoeren bij Proximus.