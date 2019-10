Joost Farwerck wordt nieuwe ceo van KPN

Joost Farwerck wordt de nieuwe ceo van KPN. Farwerck is een oudgediende bij de telecomprovider en is daar momenteel chief operating officer. KPN krijgt daarnaast een nieuwe cfo die Jan Kees de Jager gaat vervangen.

De 54 jaar oude Joost Farwerck start op 1 december van dit jaar met zijn nieuwe functie. Hij is op dit moment al de coo van KPN, en voorzitter van het bestuur van de provider. Die laatste functie blijft hij ook houden. Hij krijgt de rol voor vier jaar. Farwerck zegt dat hij de komende jaren 'de groei van het bedrijf op natuurlijke wijze wil versnellen.'

De aanstelling van Farwerck is niet de enige stoelendans binnen het bedrijf. Chief financial officer Jan Kees de Jager vertrekt per 1 maart 2020. Een maand eerder start Chris Figee als de nieuwe cfo. Figee is op dit moment nog cfo bij de bank ASR. Het is niet duidelijk waarom De Jager stopt, behalve dat dat is 'om zich te richten op een ondernemerscarrière.' De Jager blijft tot 1 maart ook bestuurslid. KPN gaat de Raad van Bestuur bovendien verder uitbreiden. Vanaf 1 december komen daar bestuurders in te zitten die zich meer kunnen richten op 'business, technologie en mensen.' Zo neemt het bedrijf een chief people officer aan, en een chief consumer market.

Er is al weken gebakkelei over de aanstelling van een nieuwe ceo bij KPN. Aanvankelijk nam het bedrijf Dominique Leroy aan als topvrouw, maar de ex-ceo van Proximus is in België verwikkeld in een onderzoek naar handel met voorkennis. De aanstelling werd daar eerder deze week ingetrokken.