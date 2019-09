KPN trekt aanstelling Dominique Leroy als ceo in wegens onderzoek

KPN trekt de voorgenomen aanstelling van Dominique Leroy als ceo in. De voormalige ceo van Proximus zou per 1 december beginnen maar onderzoek naar handelen met voorkennis maakt de aanstellingsprocedure onzeker, volgens KPN.

De onzekerheid rond de duur van het onderzoek ligt ten grondslag aan het besluit om Leroy toch niet als nieuwe ceo te benoemen, stelt het bedrijf in een verklaring. De onzekerheden zouden 'niet in het belang van KPN en zijn aandeelhouders' zijn. Het gevolg van het intrekken is dat een geplande aandeelhoudersvergadering over de benoeming op 28 oktober niet doorgaat. Joost Farwerck blijft daardoor tijdelijk voorzitter van het bestuur en uitvoerend verantwoordelijke.

Begin september maakte KPN bekend Leroy te willen aantrekken als nieuwe ceo. Ze zou deze functie vanaf 1 december bij KPN bekleden. Half september bleek dat de Belgische beurswaakhond FSMA onderzoek deed naar aandelentransacties van de voormalige topvrouw van Proximus. Een maand voordat bekend werd dat ze naar KPN zou gaan, had ze aandelen in Proximus verkocht met een waarde van 285.342,40 euro. Leroy ontkende daarbij met voorkennis gehandeld te hebben. Haar besluit te vertrekken zou op het moment van verkoop nog niet vast gestaan hebben.