KPN vernieuwt abonnementen voor vast en mobiel internet, tv en bellen

KPN komt met nieuwe abonnementen met de naam Hussel. Onder die naam zijn zowel vast en mobiel internet als bellen en tv beschikbaar. Ook zijn er losse mobiele abonnementen. Onbeperkte mobiele data is alleen mogelijk in combinatie met vast internet.

KPN biedt onder de nieuwe naam internetabonnementen aan met downloadsnelheden van 50 tot 500Mbit/s voor 42,50 tot 55 euro per maand. Afhankelijk van waar de klant woont, krijgt hij vdsl of glasvezel. De uploadsnelheid verschilt ook per verbinding. Bij de vdsl-abonnementen is de uploadsnelheid tien procent van de downloadsnelheid. Het is ook mogelijk om maandelijks opzegbare abonnementen af te sluiten voor een meerprijs van 3 euro per maand.

Tv is beschikbaar voor een meerprijs van 10 euro per maand en een upgrade naar 4k-tv kost nog eens 2,5 euro per maand extra. Om ook tv op te kunnen nemen, moeten klanten nog eens 5 euro per maand extra betalen. Een extra ontvanger kost ook 5 euro per maand extra.

KPN komt ook met een Tech Desk, een telefonische hulplijn voor technische vragen die zeven dagen per week tussen 08.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds bereikbaar is. De Tech Desk is een optie binnen het abonnement en kost 5 euro per maand.

De provider vernieuwt ook zijn mobiele abonnementen. De tweejarige sim only-contracten met onbeperkt bellen en sms'en hebben datalimieten van 0 tot 20GB en onbeperkt bellen. Prijzen beginnen bij 15 euro voor het abonnement zonder data en lopen tot 31,50 euro voor een bundel van 20GB. Klanten die vast internet van KPN of Telfort hebben, krijgen 5 tot 7,5 euro korting per maand. Er is ook een optie om te kiezen voor 150 belminuten of sms'jes per maand, dan zijn de abonnementen 1 euro goedkoper. Abonnementen met een looptijd van een jaar zijn 1 euro duurder per maand en voor 2,5 euro per maand extra zijn de abonnementen maandelijks opzegbaar.

KPN biedt ook een sim only-abonnement aan met onbeperkte data, maar daarvoor moeten klanten verplicht ook vast internet van KPN of Telfort afnemen. De onbeperkte mobiele bundel kost dan 36 euro per maand. Bij het Hussel Mobiel Onbeperkt Data-abonnement wordt de snelheid afgeknepen tot 64kbit/s download en 32kbit/s upload nadat gebruikers op een dag 5GB hebben verbruikt. Gebruikers kunnen de snelheid wel weer zelf omhoogzetten door een gratis 'top-up' te bestellen. KPN zegt dit te doen om misbruik te voorkomen.

De mobiele abonnementen met een datalimiet van 50 en 100GB die KPN begin dit jaar introduceerde, zijn verdwenen. Ook het 15GB-abonnement is weg, daarvoor zijn de varianten met 10 en 20GB in de plaats gekomen.

Met de nieuwe Hussel-abonnementen verdwijnen ook bepaalde voordelen die klanten kregen met het KPN Compleet-abonnement. Daarbij krijgen abonnees dubbele data en belminuten als ze vast en mobiel internet combineerden. Het gratis zenderpakket naar keuze maakt plaats voor 5 euro korting op streamingdiensten als Netflix of Spotify. Bestaande klanten kunnen hun huidige abonnementen en voordelen behouden, maar nieuwe klanten kunnen dit niet meer afnemen.