Google verplicht open snellaadstandaard usb Power Delivery in Android-toestellen

Toekomstige Android-telefoons moeten compatibel zijn met usb-c Power Delivery. Google verplicht de standaard voor snelladen in Android, zodat fabrikanten niet langer alleen hun eigen standaarden kunnen gebruiken.

Fabrikanten worden ertoe verplicht de usb PD-standaard te gebruiken, blijkt uit een document van Google dat XDA Developers in handen heeft. Als ze usb PD niet ondersteunen, mogen ze geen Google-diensten op de toestellen draaien. De Power Delivery-standaard moet compatibel zijn met usb-c-aansluitingen. De verplichting geldt voor nieuwe Android-toestellen die op Android 9 of 10 draaien. Het document dat XDA in handen heeft, dateert van 3 september dit jaar, maar zegt dat de richtlijnen gelden voor telefoons 'vanaf 2019'. Het document specificeert ook niet welke profielen ondersteund moeten worden naast het standaard 5V3A-laden.

Usb Power Delivery is een open standaard voor snelladen. Op dit moment gebruiken veel fabrikanten zoals Samsung en OnePlus nog hun eigen standaard om telefoons sneller op te laden. Daardoor moeten gebruikers een specifieke oplader hebben. Het is niet voor het eerst dat Google met een dergelijk plan speelt. Bij de introductie van Android 7 Nougat zei het bedrijf al dat die open standaard in de toekomst waarschijnlijk verplicht wordt.

Naast usb-c Power Delivery moeten fabrikanten in de toekomst verplicht Googles eigen Digital Wellbeing toevoegen aan Android-toestellen. Dat is een app waarmee gebruikers in de gaten kunnen houden hoe lang ze bepaalde apps gebruiken en waarmee ze instellingen kunnen aanpassen om hun telefoongebruik te beperken. Digital Wellbeing werd tegelijk met Android 9 Pie uitgebracht. Veel telefoons hebben die functie al, maar in de toekomst wordt dat dus een verplichting. Ook wordt Family Link verplicht, de app om ouderlijk toezicht in te stellen.