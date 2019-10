Facebook-integratie verdwijnt van PlayStation 4

Sony heeft de mogelijkheid om een Facebook-account aan de PS 4 te koppelen verwijderd. Daarmee kunnen gebruikers geen content meer delen met hun vrienden of hun profielfoto als avatar instellen. Volgens Facebook komt het probleem door nieuwe contractbesprekingen.

Met de Facebook-integratie konden gebruikers trophies, gameplaybeelden of screenshots direct vanaf de console naar hun Facebook-vrienden sturen. Dat lukt nu niet meer. Ook kunnen zij niet langer hun Facebook-profielfoto gebruiken als PlayStation-avatar. Sinds maandag kunnen spelers de functie niet meer terugvinden in het deelmenu en zijn profielfoto's verwijderd. Sony raadt spelers aan om via de PlayStation zelf of via de PlayStation-app een avatar toe te voegen.

Hoewel Sony in zijn blogpost weinig informatie geeft over de aard van het probleem, zegt Facebook tegen Kotaku dat het verwijderen komt door nieuwe contractbesprekingen met de fabrikant. "We werken met Sony om een nieuw contract rond te krijgen waarmee we de integratie met de PlayStation verbeteren. Zolang die gesprekken nog bezig zijn, werkt de feature niet meer." Facebook zegt ook dat de functie in de toekomst terugkomt.