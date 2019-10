PUBG-update voegt crossplay toe voor Xbox One en PS4

PlayerUnknown's Battegrounds-spelers op de Xbox One en PlayStation 4 hebben vanaf nu de mogelijk om tegen elkaar te spelen. Met de komst van patch 4.3 worden spelers van beide consoles in dezelfde groep geplaatst om een potje op te starten.

Deze wijziging, die in de vorm van patch 4.3 beschikbaar is op de testservers, betekent dat voor het opstarten van PUBG-wedstrijden uit een grotere groep spelers geput kan worden. Er is nog geen ondersteuning voor de optie om met spelers van de andere console een party te vormen; volgens de ontwikkelaar staat de ontwikkeling van deze functie wel gepland en worden daar later meer details over naar buiten gebracht. Wanneer die optie beschikbaar komt is nog onbekend.

De zogeheten Cross Platform Party-functie, waarmee spelers op een Xbox One dus in een ronde terecht kunnen komen waar ook PlayStation 4-spelers in zitten, kan worden in- of uitgeschakeld in het hoofdmenu. Als deze wordt ingeschakeld wordt de groep om een ronde te starten groter, wat zou moeten leiden tot snellere opgestarte rondes. Het verkorten van de tijd voordat een ronde begint, is een van de doelen die de makers met de crossplayfunctionaliteit willen bereiken. Als er geen wedstrijd kan worden gevonden en de speler heeft de Cross Platform Party-functie uitstaan, volgt er een melding of hij de functie alsnog wil aanzetten.

Eenmaal in het spel wordt duidelijk gemarkeerd wie op de Xbox One speelt en wie op de PlayStation 4. In het gedeelte met meldingen over welke spelers welke vijanden hebben geveld, staat voor de naam van de spelers een Xbox- of PlayStation-symbooltje. Datzelfde geldt voor het scorebord in het hoofdmenu, mits de Cross Platform Party-functie is ingeschakeld.

Patch 4.3 was een week eerder al beschikbaar voor de pc; dat betekent dat los van de crossplayfunctionaliteit de content uit deze patch nu ook beschikbaar is op de consoles via de testservers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overlevingsprogressiesysteem dat ervaringspunten toekent voor handelingen los van het schieten, die ook van belang zijn om in leven te blijven.