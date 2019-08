PUBG krijgt begin oktober crossplay voor Xbox One en PS4

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt vanaf begin oktober ondersteuning voor crossplay op de consoles. Dat betekent dat spelers op de PlayStation 4 en de Xbox One niet meer beperkt zijn tot het spelen tegen spelers op hetzelfde platform.

Volgens PUBG Corporation is crossplay bij PlayerUnknown's Battlegrounds voor de consoles met afstand de feature waar spelers het meest om gevraagd hebben. Een van de producenten van PUBG voor de console, Koosung Jeong, zei tijdens een Gamescom-aflevering van Inside Xbox dat het samenbrengen van de PS4- en Xbox One-spelers de totale grootte van de spelersgroep voor de matchmaking groter maakt.

Volgens Cecilia Lee, de community manager bij PUBG Corp, zegt dat het eerste doel van de crossplaycapaciteit is om honderd spelers van beide consolegemeenschappen samen te laten spelen in dezelfde ronde. Het tweede doel was om de tijd voordat een ronde kan beginnen, te verkorten. Door de grotere spelersgroep verwacht Lee dat de wachttijden zullen afnemen. Crossplay komt ergens begin oktober beschikbaar en eind september is het al uit te proberen op de publieke testserver van PUBG.

De ontwikkelaars introduceren vanaf 27 augustus voor de Xbox One ook een nieuw PUBG-seizoen. Seizoen 4 brengt onder meer een visuele update voor het Erangel-speelveld met zich mee en er is een nieuwe Survivor Pass te koop voor het vrijspelen van meer dan honderd beloningen. Seizoen 4 is overigens sinds 24 juli al uit op de pc.