KPN test nieuwe compacte 4k-ontvanger met Linux

KPN test bij klanten een nieuwe tv-ontvanger voor zijn 4k-televisiedienst. Het nieuwe kastje draait Linux, meet twaalf bij twaalf centimeter en werkt volgens KPN zuiniger. De ontvanger heeft geen scherm en mist ook 3,5mm-aansluitingen voor analoge audio.

Klanten van KPN berichten op het forum van het bedrijf over de nieuwe ontvanger, die in totaal 12x12,2,5mm meet. De ontvanger staat ook al op de site bij het abonnement voor internet en 4k-tv Het gaat om een zwart kastje van Arris met witte afstandsbediening. Een medewerker van KPN bevestigt de komst van de nieuwe ontvanger en voegt toe dat het om de Arris VIP5202 gaat. Deze staat nog zonder details op de site van Arris en het lijkt om een variant van de VIP5202W zonder wifi te gaan. Ook draait de VIP5202 geen Android TV, zoals de W-variant, maar Linux, meldt KPN aan TotaalTV.

De nieuwe tv-ontvanger ondersteunt de weergave van 4k met hdr en Dolby Atmos. De afstandsbediening heeft een Netflix-knop, werkt via ir en er is een bluetoothvariant op komst. Het kastje heeft geen beeldscherm om de zender of de tijd op te tonen en is er geen 3,5mm-aansluiting voor audio.

Een klant die de nieuwe ontvanger in huis kreeg klaagt dat het kastje en de afstandsbediening goedkoop aanvoelen en dat zappen traag gaat. Volgens hem test KPN wel nieuwe software en een versie met schermpje voor de zenderweergave, maar nog zonder tijdsaanduiding. Die nieuwere versie met bluetooth-afstandsbediening zou rond 20 september verschijnen. In oktober maakt KPN de 4k-ontvanger breder beschikbaar.