KPN maakt 4k-ontvanger met bluetoothafstandbediening beschikbaar

KPN levert sinds begin deze maand een nieuwe tv-ontvanger aan nieuwe iTV-klanten. Ook bestaande klanten die een 4k-upgrade aanvragen krijgen het nieuwe kastje. De compacte tv-ontvanger kan een 4k-resolutie weergeven en heeft hdr- en Dolby Atmos-ondersteuning.

De nieuwe tv-ontvanger werkt met een bluetoothafstandsbediening en daardoor hoeft de ontvanger niet in het zicht te staan. Het kleine kastje heeft ook geen scherm of 3,5mm-aansluiting.

De settopbox is afkomstig van Arris, het gaat om de VIP5202, waar geen details over online staan. Het lijkt een variant te zijn van de Arris VIP5202W, maar dan zonder de wifi-functionaliteit van die variant. Ook draait de KPN-variant op Linux, in plaats van Android TV. Dat bleek al in augustus toen de provider tests uitvoerde met de nieuwe settopbox.

Volgens KPN zit er een Broadcom 72604B0-chipset in het kastje, een soc die niet op de Broadcom-site staat en waarvan geen verdere details bekend zijn. Tweakers heeft KPN om details gevraagd. De chipset maakt in ieder geval 4k-weergave mogelijk met hdr en Dolby Atmos-geluid.

De afstandsbediening heeft een Netflix-knop en het kastje zelf heeft een 'energiespaarstand'. Als die is ingeschakeld gaat de tv-ontvanger na een kwartier in stand-by. Dat is volgens KPN een diepe slaapmodus waarin de ontvanger 'bijna geen energie meer verbruikt'.

Alle nieuwe KPN iTV-klanten krijgen de 4k-ontvanger, maar om tv te kijken in 4k is een bijpassend abonnement nodig. Bestaande klanten kunnen het kastje krijgen als ze upgraden naar een 4k-abonnement. Voor andere klanten blijft KPN de bestaande tv-ontvangers ondersteunen.