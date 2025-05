Ontwikkelaar toont meerdere games die op Linux hdr-ondersteuning hebben

Een ontwikkelaar van Valve zegt op Twitter hdr op Linux aan de gang te hebben gekregen. Pierre-Loup Griffais zegt dat hij meerdere games heeft kunnen spelen met die instellingen aan, waaronder Death Stranding.

Griffais, een ontwikkelaar die aan de Steam Deck werkt, toont in een tweet meerdere games op Linux waarbij hdr is ingeschakeld. Hij toont screenshots van Deep Rock Galactic en Halo Infinite met die instelling aan. "Hdr kan nu worden aangezet voor echte games", schrijft hij, in tegenstelling tot alleen in testomgevingen.

Kort daarna reageerde ontwikkelaar Joshua Ashton met nog meer screenshots waarop hij laat zien hoe Death Stranding op de pc met hdr aan draait. Ashton zet daar een heatmap overheen zodat duidelijk te zien is waar de grafische verbeteringen in zitten.

Het is nog niet bekend of en wanneer Valve definitieve hdr-ondersteuning gaat uitbrengen voor Linux-apparaten. Het feit dat uitgerekend een Steam Deck-ontwikkelaar met hdr speelt, roept de speculatie op dat een toekomstige Steam Deck mogelijk hdr kan ondersteunen. De Steam Deck draait op Linux. Valve hintte er eerder al naar dat een toekomstige versie een verbeterd scherm zou moeten krijgen, naast een betere accuduur. Of daar dan hdr op wordt ondersteund, is nog onduidelijk.