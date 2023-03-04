Doom Eternal krijgt als eerste game native raytracing op Steam Deck

Steam heeft voor het eerst native raytracing mogelijk gemaakt op de Steam Deck. De eerste game die raytracing ondersteunt is Doom Eternal. Ook komt er volgens Valve in de toekomst ondersteuning voor DirectX Raytracing.

De ondersteuning voor raytracing is toegevoegd aan de Steam Deck OS-bèta 3.4.6. Doom Eternals raytracing maakt gebruik van de Vulkan-api en bestaat louter uit reflectie- en verlichtingseffecten. Het zijn dus niet de meest intensieve raytracingeffecten; die maken meestal gebruik van DirectX Raytracing. Laatstgenoemde is een technologie van Microsoft, en dus moeilijker te implementeren in het besturingssysteem van de Steam Deck, dat op Linux is gebaseerd. Desondanks zit de DXR-raytracingextensie volgens Valve-engineer Pierre-Loup Griffais voor de Steam Deck wel 'in de pijplijn', maar wanneer deze beschikbaar komt is niet bekend.

Doom Eternal met raytracing runt op ongeveer 30 tot 35fps, blijkt uit een test van RockPaperShotgun waarbij de graphicsinstellingen op Medium zijn gezet. Zonder raytracing behaalt de game met dezelfde instellingen 'makkelijk' 60fps, aldus de pc-gameswebsite. RTX-ondersteuning voor meer games is niet aangekondigd, al beweert een Reddit-gebruiker dat het nu ook mogelijk is om raytracing te activeren bij Quake 2.