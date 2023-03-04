Doom Eternal krijgt als eerste game native raytracing op Steam Deck

Steam heeft voor het eerst native raytracing mogelijk gemaakt op de Steam Deck. De eerste game die raytracing ondersteunt is Doom Eternal. Ook komt er volgens Valve in de toekomst ondersteuning voor DirectX Raytracing.

De ondersteuning voor raytracing is toegevoegd aan de Steam Deck OS-bèta 3.4.6. Doom Eternals raytracing maakt gebruik van de Vulkan-api en bestaat louter uit reflectie- en verlichtingseffecten. Het zijn dus niet de meest intensieve raytracingeffecten; die maken meestal gebruik van DirectX Raytracing. Laatstgenoemde is een technologie van Microsoft, en dus moeilijker te implementeren in het besturingssysteem van de Steam Deck, dat op Linux is gebaseerd. Desondanks zit de DXR-raytracingextensie volgens Valve-engineer Pierre-Loup Griffais voor de Steam Deck wel 'in de pijplijn', maar wanneer deze beschikbaar komt is niet bekend.

Doom Eternal met raytracing runt op ongeveer 30 tot 35fps, blijkt uit een test van RockPaperShotgun waarbij de graphicsinstellingen op Medium zijn gezet. Zonder raytracing behaalt de game met dezelfde instellingen 'makkelijk' 60fps, aldus de pc-gameswebsite. RTX-ondersteuning voor meer games is niet aangekondigd, al beweert een Reddit-gebruiker dat het nu ook mogelijk is om raytracing te activeren bij Quake 2.

Doom Eternal raytracing Steam Deck
Doom Eternal met raytracing op de Steam Deck (bron: Pierre-Loup Griffais)

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 04-03-2023 11:56 62

04-03-2023 • 11:56

62

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Doom Eternal

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Reacties (62)

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MastaG 4 maart 2023 12:30
Dat is nou ook het mooie van Linux.
Als er nu een Steam Deck 2 zou komen, blijft de huidige Deck alsnog fully supported.

Er komen in de komende 2 jaar nog een heleboel verbeteringen aan zowel op driver als applicatie gebied.
- Ray-tracing en performance verbeteringen voor de AMD "radv" vulkan drivers
- Proton 8 met DXVK 2.x met verbetering voor nieuwe en bestaande games
- Bredere ondersteuning voor HDR in het algemeen (hier heeft Red Hat een hackathon voor georganiseerd)

Het enige wat ruk blijft is de ondersteuning van online anti-cheat/drm systemen, waardoor games als Call of Duty nog steeds enkel onder Windows draaien.
Wellicht dat daar verandering in komt wanneer Microsoft de overname van Activision heeft afgerond.
Kan ik eindelijk de Windows partitie van m'n Deck verwijderen.

[Reactie gewijzigd door MastaG op 29 juli 2024 00:46]

Mic2000 @MastaG4 maart 2023 17:25
Beetje wij van wc eend.

Ik heb laatst geprobeerd met Ubuntu een Nvidia driver te installeren, lukt toch echt niet. Tig driver soorten getest, x server driver uit.. Uiteindelijk wilt het niet meer terug naar default driver... Jeej kan ik weer Ubuntu opnieuw installeren.

Het hele package model vanuit cli vind ik naatje, het is altijd maar afwachten of alle packages goed op elkaar aansluiten. Echt iets uit de vorige eeuw waar allang een beter antwoord op verzonnen had kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door Mic2000 op 29 juli 2024 00:46]

GertMenkel @Mic20004 maart 2023 18:23
Nvidia is inderdaad altijd een drama. Ubuntu heeft wat opvallende ontwerpkeuzes gemaakt (alles in snaps) die het nog iets moeilijker maken om van hardware acceleration gebruik te maken als je eenmaal klaar bent.

De open source driver (nouveau) is een technisch hoogstandje voor een vrijwilligersproject maar verre van bruikbaar voor serieuze gebruikers.

Je bent in feite overgeleverd aan de drivers van Nvidia, en die zijn op Linux verre van stabiel als je die wil gebruiken met moderne standaarden en software. Ze zijn voor de 20xx+ kaarten bezig met betere open source software, maar die is ook nog verre van perfect. Dit hoeft niet, AMD heeft hun drivers geupstreamed en worden met de rest van Linux onderhouden; ook is hun driver wel gebouwd op de standaarden die distributies daadwerkelijk gebouwd hebben en heeft Nvidia de keuze gemaakt om alleen API's te bouwen die in de spec letterlijk als "optioneel" gemarkeerd zijn.

De pakketten van Ubuntu sluiten eigenlijk altijd op elkaar aan. Het probleem is dat iedere website willekeurige PPA's aanraadt (vaak met hele oude versies erop) die niet in sync lopen met Ubuntu zelf. Dit gaat goed totdat je een upgrade doet en boem alles gaat kapot. Hier moeten websites naar mijn mening meer voor waarschuwen, want dit is de meestvoorkomende manier waarop mijn OS upgrades (en die van de mensen die ik hielp) mislukten.

Andere distributies zoals Pop_OS! doen meer hun best om zich aan te passen aan Nvidia's vaagheden. Daar werken drivers meestal out of the box. Nvidia wil echter nog wel eens erg lang (lees: maanden na release) doen over het ontwikkelen van Linux-drivers die goed werken. Als je bleeding edge of mobiele GPU's van Nvidia koopt, zul je onderworpen worden aan Nvidia's onzin als je probeert Linux (of bepaalde versies van Windows) te installeren. Zoals Linus Torvalds zei: "fuck you, nvidia".

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 29 juli 2024 00:46]

rob12424 @GertMenkel5 maart 2023 08:20
Uhm ik heb anders een Nvidia kaart en nergens last van met mijn laptop.

Het is overigens ook niet heel moeilijk meer. Je voert 1 command in de command line en hij zoekt alle juiste drivers op.

Edit: gevonden. Juist voor Nvidia handig schijnt:


The Linux kernel contains a set of well-maintained open source drivers for almost everything1, but it does not contain proprietary drivers which are closed source. Ubuntu has a built-in ubuntu-drivers program that can decide automatically which proprietary graphics driver to install, and streamlines the installation of Nvidia drivers. Open the terminal and type:

sudo ubuntu-drivers autoinstall
sudo reboot

[Reactie gewijzigd door rob12424 op 29 juli 2024 00:46]

GertMenkel @rob124245 maart 2023 08:27
Het ligt enorm aan je laptop, als je zoals mij een laptop met een mux-chip hebt dan werkt het wel, maar crasht je GUI zodra je een extern scherm aansluit, wordt de refresh rate zo'n 24fps als je alleen het externe scherm wil gebruiken, krijg je tearing en moet je allerlei trucs uithalen om games op de juiste GPU te launchen. Het alternatief is om de Intel-GPU uit te zetten, maar dan houdt de batterij het in idle ongeveer een kwartier uit. Nog leuker: Wayland gebruiken fixt sommige bugs, maar introduceert weer andere, dus terug naar het oude X11 is geen oplossing.

Op Windows werkt dit wel allemaal redelijk moet ik erbij zeggen.

Bij sommige modellen doen de Nvidia-drivers het gewoon direct. Als dat zo is: niet meer aanzetten en de kernelgoden bedanken, want vechten met de Nvidia-drivers kan je je hele weekend kosten als je niet uitkijkt.
rob12424 @GertMenkel5 maart 2023 09:09
Dat valt ook wel mee als je weet wat je doet.

Als jij in xorg gewoon de fall back status aanzet en niet op Wayland gaat zitten knalt je GUI er misschien uit. Maar zal hij terugvallen op je fall back in xorg.

Moet je het natuurlijk wel goed instellen.

Vroeger kon je nog: "$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg -phigh " maar dat werkt helaas niet meer.

Ik had vandaag ook weer problemen met mijn beamer op 2de scherm. Dat was mijn eigen schuld want ging te vroeg upgraden.

[Reactie gewijzigd door rob12424 op 29 juli 2024 00:46]

supersnathan94 @rob124245 maart 2023 21:30
Moet je het natuurlijk wel goed instellen.

Vroeger kon je nog: "$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg -phigh " maar dat werkt helaas niet meer.
Dat valt ook wel mee als je weet wat je doet.
Maar zelfs dan werkt het dus klaarblijkelijk ook niet.
Mic2000 @rob124245 maart 2023 12:31
Alleen die out of the box drivers van ubuntu voor nvidia kaarten, werken weer niet met tensor flow achtige packages... althans zo ver ben ik niet eens gekomen...
Halfscherp @GertMenkel6 maart 2023 09:10
NVidia heeft gelukkig eindelijk de boel opengegooid, dus ik verwacht eenzelfde traject als bij AMD (closed driver is een paar jaar beter dan de opensource variant, maar daarna is er een overslagpunt).
GertMenkel @Halfscherp6 maart 2023 10:04
In tegenstelling tot AMD doet Nvidia hun eigen driver die binnen Nvidia zelf wordt ontwikkeld. Hun broncode staat op Github, maar alle contributies moeten eerst via de interne processen van Nvidia lopen. Dit omdat ze hun open code en de proprietary Windows-driver niet uit elkaar willen laten lopen.

Overigens is de reden dat Pascal en eerder gewoon gesloten blijft dat ze veel functies die voorheen in de driver zaten verplaatst naar de firmware. De eerdere generaties kunnen dit niet in firmware afhandelen, dus daarvoor zou de code op het OS moeten draaien...

De open driver van Nvidia is een soort lijm tussen kernel en firmware en doet dienst als als proxy voor de binary blob die wordt ingeladen. Waar AMD hun driver gewoon aan de open source community geeft, moet Nvidia geheimzinnig en moeilijk doen.

Bugs die ontstaan uit ongedocumenteerde verwachtingen van de API (of vergissingen in de documentatie) kunnen daarom dus nog steeds niet worden opgelost zonder dat Nvidia ernaar kijkt. Ze komen zo wel om de vereisten van GPL-3 heen (belangrijk nu het GPL-condoom niet meer werkt) maar ik betwijfel dat de eindgebruikers er veel van zullen merken tot de 10xx en 9xx series ook open drivers hebben.
Sp3ci3s8472 @Mic20005 maart 2023 02:21
Als je Linux combineert met Nvidia dan vraag je gewoon om problemen omdat Nvidia niet meewerkt. Dit zou ik alleen doen als je weet wat je doet.
Ik draai PopOS op mijn werk laptop waar een Nvidia kaart in zit; ik heb zo'n beetje alle power savings die te maken hebbben met de videokaart uitgeschakeld omdat het nog wel eens voorkwam dat hij niet uit standby wilde komen door de Nvidia drivers.
Wat @GertMenkel al aangeeft, Nvidia drivers draaien redelijk goed op PopOS en je kan er ook prima mee gamen; het zal op bepaalde stukken zoals multi display en power save features gewoon wat eerder fout gaan.

Je kan beter gewoon een AMD kaart aanschaffen als je serieus Linux wilt draaien.

[Reactie gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 29 juli 2024 00:46]

proditaki @Sp3ci3s84725 maart 2023 08:42
Dit was 20 jaar geleden al zo en het is nog niets veranderd. Als ik serieus een Linux installatie zou overwegen, zou er gewoon een AMD gpu komen.
Mic2000 @Sp3ci3s84725 maart 2023 12:29
Punt is dat ik een Nvidia kaart heb voor de cuda cores om wat machine learning dingen te proberen... Dus ik zit een beetje in twijfel, moet ik het dan op Windows laten draaien, daar schijnt de ondersteuning voor tensor packages op gestopt te zijn...
Sp3ci3s8472 @Mic20005 maart 2023 13:50
Beetje zelfde als met AMD, als je ROCm voor ML wilt gebruiken dan moet je aan Linux. WSL2 kan het niet en op Windows is er nagenoeg geen ondersteuning.

Ik zou PopOS eens proberen, los van de problemen die ik heb gehad lijkt mij dat de beste optie.
batjes @Sp3ci3s84726 maart 2023 04:13
AMD. Vorig jaar nog een poging gedaan over te stappen naar Linux. Ik denk, begin met Debian. Nou dat was een mooi begin, de officiële drivers van AMD werken dus alleen op Ubuntu *(@#$&#*( en werken dus al niet op Debian. Uren lopen kloten en de enige oplossing was om Ubuntu repos te gaan lopen toevoegen en van je Debian een kreupele hybrid te maken.

Beide fabrikanten nemen Linux niet serieus. Al ligt het probleem ook gewoon deels bij de opzet van Linux. Het is voor de fabrikanten een heel stuk meer werk om Linux deftig te ondersteunen dan het is om Windows te ondersteunen.
HerrPino @Sp3ci3s84727 maart 2023 11:29
Als je Linux combineert met Nvidia dan vraag je gewoon om problemen omdat Nvidia niet meewerkt.
Dat kun je feitelijk ook omdraaien. Linux gebruikt een filosofie waar niet iedere bedrijf happy mee is. De Linux community lijkt wat dat betreft soms een beetje aan het "mijn principes zijn superieur aan jouw principes"-syndroom te lijden. Open source is leuk, maar moet geen dogma zijn.
Cergorach
@MastaG4 maart 2023 12:50
Dat is nou ook het mooie van Linux.
Als er nu een Steam Deck 2 zou komen, blijft de huidige Deck alsnog fully supported.
Dat is altijd zo een misvatting. Linux zorgt er niet magisch voor dat iets is supported. Linux zorgt er alleen voor dat mensen het kunnen supporten, niet dat mensen het daadwerkelijk supporten. Laat ik een recent voorbeeld nemen: CentOS. Ja, er zijn tal van forks en dat is direct het probleem, de CentOS vervanger support is enorm versnipperd.

De reden dat Steam Deck zo goed werkt is de software, veel daarvan is gebaseerd op bestaande OS software, maar de reden waarom Steam Deck zo goed werkt is omdat Valve enorm veel resources steekt om het te laten werken. Als dat wegvalt heb je als Steam Deck gebruiker best een probleem!

Windows werkt immers ook gewoon op een nieuw stukje hardware van een generatie later. En MS ondersteund een Windows versie ook gewoon al 30 jaar lang voor 10+ jaar. Hoeveel Linux distributies kunnen datzelfde claimen?

Don't get me wrong, ik ben super happy met m'n Steam Deck en vind het prachtig dat Windows games op een Linux OS gewoon na drie jaar nog behoorlijke feature updates krijgen. Maar Linux is geen wondermiddel en naast zijn voordelen heet het ook een hele hoop nadelen.

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 29 juli 2024 00:46]

tweakuwe @Cergorach4 maart 2023 13:17
@Cergorach & @Amanoo, mogelijk moet de vergelijking @MastaG gedaan worden met consoles. Daar waren in het verleden regelmatig grote veranderingen in de architectuur bij elke nieuwe generatie. Uitzonderingen zijn Xbox One -> Xbox Series, PS4 -> PS5, Gamecube -> Wii, Gameboy -> Gameboy Colour.

Als een Steam Deck weer op Linux draait zal er veel compatibility tussen de steam decks zijn. Dan nog vind ik het een grote aanname. Er is niet zeker of een Steam Deck 2 wel op Linux gaat draaien natuurlijk (wel aannemelijk), en er is ook niet zeker over de hardware architectuur wel grotendeels gelijk blijft (mogelijk gaat Valve over op ARM). Valve steekt echter enorm veel resources in het mogelijk maken van gamen op linux en tot zo ver is Steam geheel gericht op X86, dus het is zeker niet gek als Valve doorgaat met Linux op X86 hardware. De kracht van Steam is immers de enorme game library die niet apparaat gebonden is.
Guus... @tweakuwe5 maart 2023 12:28
Dat valve Linux blijft gebruiken is bijna geen aanname meer te noemen. Er is al meer dan 10 jaar geïnvesteerd in dit platform en het werkt eindelijk voldoende tot goed. Dat valve naar arm gaat is ook zeer onwaarschijnlijk. Misschien dat er arm chips gebruikt zullen worden voor andere taken in de index 2 maar de games zullen blijven draaien op x86. Dat kan ook bijna niet anders want het zijn gewoon windows games.

De hardware van amd is gewoon ondersteund in Linux dus zolang de drivers voor de andere componenenten in SteamOS blijven en valve niet actief de support zal weghalen zal de steam deck ondersteund zijn.
Halfscherp @Guus...6 maart 2023 09:13
Zodra ARM (of RISC-V) krachtig genoeg is om de emulatielaag te draaien en nog steeds minder power te gebruiken gaan ze gewoon overstappen hoor.
Guus... @Halfscherp6 maart 2023 10:58
Ik gok dat x86 instructies de komende 10 jaar het meest efficiënt zullen worden uitgevoerd, en dit zal je enorm verbazen, op x86 architectuur.
Halfscherp @Guus...6 maart 2023 17:52
Getypt op je PowerPC computer? :+
snoopdoge90 @Cergorach4 maart 2023 13:37
In essentie heb je helemaal gelijk, vooral als je naar de mobiele wereld kijkt. De doorsnee gebruiker die naar community support zoekt is daar veelal afhankelijk van een ontwikkelaar die ROMs kan bakken. Het combineren van closed source blobs met (bijvoorbeeld) AOSP Android en nieuwe kernel. Veelal met een hoop kernel patches erbij omdat de SOC niet ondersteund wordt vanuit de mainline Linux kernel. Door het gesloten karakter van zulke SOCs heb je eigenlijk wel meer dan één developer nodig om iets fatsoenlijks te maken en supporten.

Dan de Steamdeck. Met het gemak van UEFI. Beide Valve en AMD werken actief mee om hun hardware te ondersteunen in mainline Linux kernel. Dit in tegenstelling tot je Qualcomm, Mediatek, Rockchip, Samsung, enz die hierop nog achter lopen. Ik heb zelf geen Steamdeck, maar wat ik heb meegekregen is dat je op dit moment al genoeg hebt aan een Ubuntu ISO met slechts een nieuwere mainline kernel i.p.v. de door Canonical aangeboden kernels.

De vereiste kennis tussen even zelf een ROM bakken en uit de voeten komen met een mainline kernel en een ISOtje zit in een andere order grootte. Met AMD en Valve heb je dus hardware partners die meer mainline weken waardoor je vanuit een eindgebruikers perspectief niet meer afhankelijk bent van gespecialiseerde community ontwikkelaars die een RootFS met kernel voor je kunnen bakken en onderhouden. En aangezien de mainline kernel al vrijwel de hele Steamdeck ondersteund, is het slechts een kwestie van tijd dat je niet eens een mainline kernel meer nodig hebt met je Ubuntu ISOtje.

[Reactie gewijzigd door snoopdoge90 op 29 juli 2024 00:46]

Omega @Cergorach4 maart 2023 16:52
Wat MastaG bedoeld is dat de Steam Deck op dit moment aan driver kant lekker geïntegreerd is met de drivers van andere AMD GPUs. Zelfs als Valve stopt met het verbeteren van de Steam Deck (1) GPU drivers dan zal dit apparaat nog steeds profiteren van verbeteringen en toevoegingen aan de drivers voor andere AMD GPUs en de Steam Deck 2.

Wanneer Valve al hun tweaks heeft geupstreamed naar Mesa en Linux is er geen actief beheer meer nodig voor deze hardware, de Steam Deck 1 zou het exact zelfde versie van SteamOS kunnen draaien als een Steam Deck 2. Je zou ook probleemloos de nieuwste versies van Linux distros de komende 10-20 jaar nog moeten kunnen draaien op een Steam Deck, tenzij er hele grote rare verandering worden doorgevoerd in het Linux software ecosysteem zoals het volledige afhankelijk worden van een nieuwe graphics API dat de Deck's GPU niet ondersteunt maar dat acht ik onwaarschijnlijk.
supersnathan94 @Cergorach5 maart 2023 21:36
En MS ondersteund een Windows versie ook gewoon al 30 jaar lang voor 10+ jaar. Hoeveel Linux distributies kunnen datzelfde claimen?
Een handjevol kneiterdure server releases.

Maar Linux heeft natuurlijk wel een andere update strategie. Je gaat voor LTS neem ik aan kijken voor ongeveer 5 jaar en daarna weer verder naar een opvolger.

Als ik nu een nieuwe server zou moeten inrichten wordt het iig een ubuntu 22.04 installatie en dan zien we over vijf jaar wel of die server nog voldoet of dat er een nieuwe moet komen. Waarschijnlijk B omdat we tegen die tijd echt wel serieuze ARM machines kunnen krijgen voor weinig geld.
johnbetonschaar @MastaG4 maart 2023 15:25
- Bredere ondersteuning voor HDR in het algemeen (hier heeft Red Hat een hackathon voor georganiseerd)
Valve heeft HDR op Linux al werkend voor Proton games (nu nog experimenteel maar het is al gedemonstreerd), via een minimaal Wayland protocol dat ze zelf in elkaar gedraaid hebben.

Dat is dan ook weer het mooie van de Steam Deck: omdat Valve er zijn eigen compositor op draait (gamescope), ze rechtstreeks bijdragen aan de GPU drivers, en omdat ze alle nodige aanpassingen kunnen doen in de DXVK/VKD3D keten, hoeven ze niet te wachten op RedHat of het hele Wayland committee dat al 10 jaar of zoiets bezig is om HDR werkend te krijgen. Voor de Steam Deck is het een namelijk een vrij eenvoudig probleem: ze hoeven totaal geen rekening te houden met het mixen van SDR en HDR content, multi-monitor setups met verschillende HDR/SDR eigenschappen, exact correcte gekalibreerde kleurweergave, of wat andere Wayland/compositor devs er van vinden. Ik ben er van overtuigd dat ze hun eigen HDR support gewoon uit gaan rollen zou gauw er een Steam Deck met OLED scherm uitkomt (kwestie van tijd).
Amanoo
@MastaG4 maart 2023 12:57
Als er nu een Steam Deck 2 zou komen, blijft de huidige Deck alsnog fully supported.
Dat geldt meestal toch ook voor Windows? Tenzij de hardware echt heel oud begint te worden, maar gamen op Linux met een HD4870 of GeForce 8800 is ook niet meer echt zo een ding.

Sowieso is gamen op Linux met een HD4870 nooit zo een ding geweest, want fglrx was best enorm ruk, plus dat ATi destijds praktisch geen OpenGL ondersteuning had en Vulkan nog niet bestond. Het is de reden dat in een decennium lang Nvidia heb gebruikt. Zeg ik als Linux gebruiker met tegenwoordig AMD.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 29 juli 2024 00:46]

GertMenkel @Amanoo4 maart 2023 18:09
Het ligt eraan wat je als de concurrentie van de Deck ziet. Vergeleken met Windows is het niet zo heel bijzonder (al lijken Linux-drivers wel wat langer onderhouden te worden qua stabiliteit als ze eenmaal in de kernel zitten), maar vergeleken met bijvoorbeeld het OS achter de Nintendo Switch of veel mobiele telefoons is het een hele verademing.

De Steam Deck is geen krachtpatser en haalt alleen hoge frsmerates vanwege de resolutie van het scherm. De interface en bedoelde interactiemethodes zijn ook veel console-achtiger, tot aan de read-only systeempartitie aan toe.
nullbyte @MastaG4 maart 2023 13:15
Dat is nou ook het mooie van Linux.
Als er nu een Steam Deck 2 zou komen, blijft de huidige Deck alsnog fully supported.
Op Windows wordt alles wat je noemt al native ondersteund. Het enige voordeel van Linux in deze en daarmee bedoel ik Steam OS dat is dat er eindelijk een fatsoenlijk alternatief komt voor een OS waar ook mee gegamed kan worden.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 29 juli 2024 00:46]

Nimja @MastaG4 maart 2023 14:56
Wat heel fijn is/wordt is dat de support van Steam Deck misschien ook wel zorgt voor betere archivering van games. Zodat oude dos games, windows 9x games, etc. er zonder problemen op kunnen draaien.
Styreta @MastaG4 maart 2023 17:40
steam deck 2 zou zich enkel op batterijduur en QoL richten, niet op betere specs als we Valve uit interviews mogen geloven
Cid Highwind @Styreta5 maart 2023 08:48
Net de twee factoren waar ik de huidige Deck reeds boven verwachting vind presteren.

QoL is zodra je wat gewend bent aan het OS gewoon echt goed. Het voelt niet aan als een experimentele machine of een beta product. En de batterijduur heb je zelf in de hand. Een game als Stardew Valley draait langer dan me comfortabel is in de handheld modus. Grafisch zware games zijn het beste op 40Hz te limiteren en dan trek je er ook wel een paar uurtjes uit.

Toegegeven het is nog altijd meer Gabe Gear dan Gabeboy, maar als er iets is waar verbetering nodig is dan is dat qua scherm. Niet de accu :)
Finraziel
@Cid Highwind5 maart 2023 09:07
Accuduur heb ik ook niet zo'n moeite mee, vooral omdat je gewoon een powerbank er aan kan hangen wanneer je een keer wel heel lang een zware game wil spelen. Maar als ze een versie aankondigen met een 8" oled scherm in dezelfde behuizing dan zou ik serieus overwegen om te upgraden. Valt dat niet eigenlijk gewoon onder qol?
Jittikmieger @Cid Highwind5 maart 2023 09:53
Ik deel die mening ook. Resolutie is wat mij betreft prima, maar gewoon een goed, kleur echt, OLED paneel zou mooi zijn.

Voor de rest vind ik het geen slecht scherm. Het heeft weinig last van tearing wanneer je zonder VSync speelt. Dat is wel erg fijn wanneer je niet altijd je gelockte framerate haalt, want dan is de stuttering aanzienlijk minder dan met VSync aan.

Grotere accu zou mooi zijn, maar dan loopt het gewicht ook weer op en inderdaad kun je zelf heel veel invloed uitoefenen op de batterijduur.

O ja, en een gewoon makkelijk toegankelijke 2280 SSD slot zou ook fijn zijn. Dan kun je makkelijk en goedkoop een SSD upgrade doen. De AYA NEO 2 heeft ook gewoon een 2280 SSD slot dus op de SD2 zou dat toch ook gewoon mogelijk moeten zijn. Ik heb nu een 2TB WD SN740 (uit mjjn blote kop) in mijn SD en die was aanzienlijk duurder dan een vergelijkbare 2280 SSD.

Maar al met al heeft Valve de wind in de zeilen met de SD en ik vind het mooi hoe de ontwikkelingen gaan. Het is dat ik Doom Eternal de slechtste Doom vind die er ooit gemaakt is (ik heb het zelfs ge-refund) anders had ik het even willen proberen.
dragnar12 @MastaG5 maart 2023 20:43
elke keer als ik over wil overstappen naar linux ( word al yren ziek van windows )
Is het probleem elke keer het zelfde.
Game heeft anti cheat dus werkt niet.
Game werkt maar krijgt een update en draait niet meer.
Ik wil zo graag van windows af maar het kan niet :(
En dual boot is zinloos omdat ik toch elke keer naar windows terug moet om met vrienden te spelen

[Reactie gewijzigd door dragnar12 op 29 juli 2024 00:46]

AOC 4 maart 2023 12:11
Misschien Doom Eternal maar weer eens aanslingeren, nog nooit uitgespeeld. Om een of andere reden kom ik altijd zonder munitie te zitten en kom ik niet verder :+ Met Doom2016 totaal geen last van gehad
kiang @AOC4 maart 2023 14:17
Als je de kettingzaag gebruikt en wisselt van wapens heb je dat probleem nooit. Dat is hoe de gameplay loop in doom eternal werkt, en is een van de redenen dat de fans erover verdeeld zijn. Deze loop maakt de gameplay imo veel veel veel gevarieerder dan doom 2016, maar anderen vinden dat de speler zelf altijd die keuze moet hebben, wat ook een valide standpunt is.
phray @kiang4 maart 2023 14:47
Vond zelf de gameplay loop juist veel minder gevarieerd, Doom Eternal forceerd je heel erg om bepaalde manier te spelen tegen sommigen vijanden zoals de Marauder waardoor je de gameplay loop ontzettend repetief wordt.
kiang @phray4 maart 2023 15:24
Oh ja, daar heb je wel gelijk: de marauder, stone imp, wraith, en nog enkele andere uitzonderlijke vijanden dwingen echt 1 manier van vechten aan je op. Die vond ik ook erg onaangenaam.

De andere vijanden vond ik echter heerlijk.
EnigmaNL
@AOC4 maart 2023 12:13
Kettingzaag gebruiken.
Luuk1983 @AOC4 maart 2023 13:57
Ja ik had hetzelfde probleem. Ik vond het te 'ingewikkeld' worden. Het lekkere simpele schieten was er minder bij. Constant geen ammo meer, daarvoor moest je de kettingzaag weer gebruiken. En later kwam daar nog een vlammenwerper bij en daarna nog een haak. Ik had het idee dat ik teveel toetsen moest gaan onthouden en onthouden waar het nuttig voor was (ammo, health etc).
skullsplitter @AOC5 maart 2023 15:32
Precies daar ging het mis voor mij met Eternal: arena's die niet eens meer de moeite namen om iets anders te zijn dan arenas en paper-rock-scissors-everything. Heel geforceerd en voelt meer als werk dan als lekkere game.
2green 4 maart 2023 12:32
Ik zie vast iets over het hoofd, mijn eerste reactie is: "maar daar zie ik toch weinig van op de steam deck?".

7 inch scherm, video compressie, upscaling, etc?

Ben dan ook geen game nerd (al game ik soms graag), zie vast iets over het hoofd als ze hier de tijd in steken.
Jittikmieger @2green4 maart 2023 20:16
Mijn ervaring is dat je ray tracing prima kunt zien op de Steam Deck. Ik speel nu de Enhanced Edition van Metro Exodus op de Steam Deck (dat kan omdat ik Win11 draai). Belichting is wat ray tracing zo mooi maakt in ME:EE. Ik zie een duidelijk verschil tussen de ME:EE op de 7" scherm van mijn SD en de standaard versie van ME op de mijn PS4 Pro op een 4k TV met HDR. De resolutie van de S4 PRO versie mag dan hoger zijn, maar de belichting maakt de ME:EE op de SD veel mooier!
watercoolertje @2green4 maart 2023 12:37
Screenshot waarop ik het prima zie is op mijn telefoonscherm misschien net aan 2.5 inch, dus op 7 inch zie ik dat ook wel denk ik :9
PjotterP @2green4 maart 2023 12:49
uhh, als iets er mooier uit ziet ziet je dat echt wel op een 7 inch scherm.
Cergorach
@2green4 maart 2023 12:54
7 inch scherm, video compressie, upscaling, etc?
Hoe kom je bij video compressie en upscaling?
Rockpapershotgun geeft ook aan dat ze 30fps haalde zonder dynamic resolution. Het is echter wel slechts een resolutie van 1280×800.
bons @2green4 maart 2023 13:18
Je kunt de Deck ook aan een TV/Monitor hangen. Maar ik denk persoonlijk dat het prima te zien is op een 7 inch scherm. Sinds ik de Deck heb is me pas opgevallen hoeveel zaken eigenlijk best goed werken op een kleiner oppervlakte. ik dacht daar voordat ik een deck had ook anders over.
iqcgubon @2green6 maart 2023 09:00
Ray Tracing is iets wat je ziet als je er op let (en dan nog... bij sommige side to side comparisons zie ik het zelfs niet meteen). Heel fijn dat de technologie er is, maar 30fps op medium gewoon om een iets mooiere reflectie te hebben in een plas water? Hahaha, nee bedankt.
Basxt 4 maart 2023 13:58
Dat hele Ray Tracing is leuk maar na 2 minuten valt het je al niet meer op. Als game studio's nou eens wat meer aan knappe audiodesign zouden doen, (Eldenring is een goed voorbeeld) brengt zoveel meer sfeer en emotie met zich mee.
B0KIT0 @Basxt4 maart 2023 14:50
Goede audio is zeer zeker van groot belang, in films is dat ook nog wel eens ondergeschikt.
Nu zit dat in Doom Eternal gelukkig juist wel goed ;)

Het loopt op de SD ook ontzettend knap, zeer strak geoptimaliseerd. Echt een kwaliteitsgame dit.
Finraziel
@Basxt4 maart 2023 22:29
De ene ray tracing implementatie is de andere niet. Het hangt erg van de game af of het echt wat toevoegt of dat je het na 2 minuten niet meer ziet. In Control bv vond ik het toch echt wel heel wat toevoegen omdat er veel donkere ruimtes in zitten waar je zonder RT gewoon een zwart vlak ziet, maar met RT door het bouncende licht nog net wat kunt zien. Dat gecombineerd met de vele glazen wanden geeft een erg mooi effect wat toch echt wel wat toevoegt imho. Als er alleen af en toe een reflectie in een plas water te zien is, ja daar ben ik ook niet zo kapot van.
Wolfos
@Basxt5 maart 2023 12:59
In DOOM Eternal valt het inderdaad niet zo op maar het kan echt heel veel toevoegen en gameontwikkeling makkelijker maken.
Een game waar ik momenteel aan werk heeft een grote spelwereld. Een Rockstar of Ubisoft zou een gigantische renderfarm gebruiken met honderden computers om de "radiance transfer" (hoe belichting van één object invloed heeft op een ander object) vooraf te berekenen.
Zo'n renderfarm heb ik niet. Dus ik moet op dynamische belichting leunen, en de beste optie die mijn engine daarvoor geeft is ray tracing.

Een mooi voorbeeld hiervan is The Witcher 3, welke ook geen voorberekende belichting gebruikte. Met ray tracing ziet de belichting er dan ook veel beter uit. In sommige situaties verandert de hele sfeer. Steegjes worden donker. De oranje gloed van het avondlicht verspreid zich, etc.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 29 juli 2024 00:46]

DLSS
4 maart 2023 14:29
Hoewel ik echt geniet van features als raytracing speel ik op mijn deck meestal op lage settings.

De atmosferische experience met alle toeters en bellen past beter bij een desktop pc en een groot scherm.

Steam deck is fijn voor tussendoor of “on the go”. (Dit soort features zorgen er ook voor dat jr batterij sneller leeg gaat trouwens)
larspc @DLSS4 maart 2023 16:37
Voor sommige mensen is de steam deck hun enigste “desktop”, dan is het fijn dat de optie er is.
Jittikmieger 4 maart 2023 19:31
Mooie ontwikkeling!

Ik was al een tijdje aan het prutsen met ray tracing op de Steam Deck. Ik heb nu een gestripte Win11 met Steam Deck Tools op mijn Steam Deck draaien en op het moment ben ik de Metro Exodus Enhanced Edition aan het (her)spelen op 1280x800, low settings, VRS x4, normal ray tracing en 0.7x resolution scaling. De game ziet er goed uit op het 7" scherm en draait een solide (en gelockte) 30 FPS met 10W CPU en 1200Mhz GPU instellingen.

Control heb ik ook draaien met ray tracing, maar daar moet ik nog even wat meer aan tweaken. Meestal issie 30FPS, maar af en toe een stutter rond de 25-27 FPS. Maar op het moment ligt mijn focus op Metro Exodus, dus dat komt later wel.

Jammer dat veel van deze games niet native FSR 2.0 ondersteunen - al zijn er hier en daar custom FSR2 mods voor diverse games waarbij DLSS vervangen wordt door FSR 2.0.

Ik ben blij dat Valve door blijft sleutelen aan de software. Ik heb nu Win11 draaien, maar zou graag een dual boot hebben met SteamOS. Uit ervaring weet ik dat er games zijn die beter draaien onder SteamOS dan onder Windows (Jedi Fallen Order b.v. die heeft onder Windows load stuttering en onder SteamOS niet). Maar Skyrim AE & Fallout 4 modding wil beter onder Windows, vandaar Windows 11 voor mij. (Edit: O ja, de andere reden is dat mijn fotobewerkingssoftware ook alleen Windows only is...)

De Steam Deck is voor mij persoonlijk het leukste apparaat wat ik heb gehad! ...En in mijn bijna 50 jaren heb ik veel apparaten gezien... Wat een plezier met dat ding! :)

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 29 juli 2024 00:46]

wc2wc 4 maart 2023 12:15
Of hard slaan en de vlammenwerper

[Reactie gewijzigd door wc2wc op 29 juli 2024 00:46]

Hydranet 4 maart 2023 12:29
Laatstgenoemde is een technologie van Microsoft, en dus moeilijker te implementeren in het besturingssysteem van de Steam Deck, dat op Linux is gebaseerd.
Hoezo moeilijk, ik draai gebruik GNU/Linux als mijn dagelijkse besturing systeem en ook om te gamen. En ik kan Doom Eternal al een tijd spelen met Raytracing, dus kan mij niet voorstellen dat het veel moeilijker is op de Steam Deck.
cmegens @Hydranet4 maart 2023 19:55
Doom draait dan ook raytracing via Vulkan. Het artikel refereert hier aan raytracing via directX. En dat is een heel stuk lastiger
Hydranet @cmegens5 maart 2023 11:37
Ik zie het nu, wat een verschil kan een woord die ik mis maken 8)7
Bedankt!
Troy_BP 4 maart 2023 18:16
super mooi dat de software steeds volwassener wordt. De deck zelf is helaas niet krachtig genoeg voor (nieuwe) AAA titels met dit soort features aan. Wellicht dat dit pionierswerk een grote enabler is voor een steam deck 2
Jittikmieger @Troy_BP5 maart 2023 09:38
Uhhh... De Deck is krachtig genoeg voor ray tracing. Maar dat hangt af van jouw definitie van AAA games. Zijn b.v. Metro Exodus Enhanced Edition, Control en Sack Boy AAA games? Dat zijn de enige games die ik op het moment heb die ray tracing ondersteunen. (Voor de Steam Deck had ik een gaming desktop die geen RT ondersteunde.)

Zie mijn post hier ergens m.b.t. Metro; dat kun je stabiel spelen op 30FPS. Ik heb net Sackboy gespeeld op mijn Steam Deck met Win11 met Steam Deck Tools op 1280x800, alles op very high, inclusief ray traced shadows en reflectons, resolution scaling op 80%, TDP CPU op 9W en de GPU op DEFAULT en de game is gelocked op een stabiele 40 FPS tijdens gameplay! Alleen gedurende cinematics dipt de framerate wel eens naar de 37-38... Enne 80% render resolutie op een 7" scherm is meer dan scherp genoeg, kan ik je vertellen.

Dus ja het kan wel. Veel games schalen geweldig goed. Jammer dat niet alle games FSR 2 ondersteunen. Dat kan de Steam Deck erg helpen.

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