Nvidia stelt modtools voor toevoegen pathtracing aan oude games beschikbaar

Nvidia heeft zijn RTX Remix-software open source beschikbaar gesteld op GitHub. Met de software moet het mogelijk zijn om pathtraced verlichting, DLSS en Nvidia Reflex te verwerken in DirectX 8 en 9-titels. Met de tool is bijvoorbeeld ook Portal RTX gemaakt.

Een belangrijke kanttekening is dat de RTX Remix-toolkit uit twee delen bestaat: de creator toolkit en de runtime. Op het moment van schrijven heeft Nvidia alleen de runtime beschikbaar gesteld op GitHub. Deze maakt het mogelijk om pathtraced verlichting, DLSS en Reflex toe te voegen aan een game, maar bijvoorbeeld oppervlakken en modellen aanpassen is nog niet aan de orde. In de readme schrijft Nvidia dat een modmaker 'geen expert hoeft te zijn', maar dat 'het begrijpen van enkele van de belangrijkste concepten en componenten en hoe ze met elkaar verbonden zijn, het gemakkelijker zal maken om de workflow te begrijpen'.

Voorbeelden van games die de 'RTX-behandeling' van Nvidia hebben gehad, zijn Portal, Minecraft, en Quake II. De RTX Remix-creatortoolkit moet 'binnenkort' uitkomen, aldus Nvidia in een bekendmaking die onder andere door Videocardz online is gezet.

Geïnteresseerde gebruikers waren al aan de gang gegaan met de binaries van Portal RTX. Het bleek dat games die op DirectX 8 of 9 draaien, met behulp van die bestanden ook dezelfde RTX-behandeling kunnen ondergaan. Gebruikers delen hun resultaten en die van deze nieuwe runtime op /r/RTXRemix.

Een deel van deze tools is dus nog niet beschikbaar.