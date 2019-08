Nvidia werkt met Microsoft aan raytracing voor Minecraft

Nvidia voegt RTX-ondersteuning toe aan Minecraft. De game behoudt zijn blokkerige uiterlijk, maar door raytracing worden verschillen materialen en schaduwen realistischer weergeven. Wanneer de update uitkomt, is nog niet bekend.

Uit de aankondiging van Nvidia blijkt dat de videokaartenmaker zelf de RTX-techniek toevoegt aan de game van Microsoft. In een video toont het bedrijf hoe dat eruit komt te zien. Raytracing maakt realistische lichtval en schaduwen mogelijk en zorgt ook voor glinsteringen en reflecties op materialen als diamant, goud, water en ijs. Ook de subtiele reflectie van licht op hout wordt realistisch weergegeven in de RTX-versie van Minecraft.

Raytracing komt naar de Windows 10-versie van Minecraft. Andere versies hebben geen baat bij de update. Om de effecten te zien is een GeForce RTX-videokaart nodig of een GTX-videokaart die met DirectX-raytracing overweg kan. Kaarten als de GTX 1060 en hoger zijn compatibel met DXR, maar omdat ze geen speciale cores voor raytracing hebben, heeft dat een grote impact op de prestaties. Welke hardware nodig is voor vloeiende weergave van raytracing in Minecraft, is nog niet duidelijk.

De aankondiging van de RTX-update komt vlak na de bekendmaking dat een eerder aangekondigde grafische upgrade geschrapt is. Het Super Duper Graphics Pack dat in 2017 werd aangekondigd, bleek technisch te veeleisend. Die update had er onder andere voor moeten zorgen dat de game in 4k op de Xbox One X zou draaien.

Nvidia kondigde de RTX-ondersteuning voor Minecraft aan bij de start van de gamescom. De maker van de RTX-videokaarten maakte daar ook bekend dat Dying Light 2 ondersteuning krijgt voor de techniek. Datzelfde geldt voor de uitbreiding van Metro Exodus getiteld The Two Colonels.