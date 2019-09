Nvidia introduceert RTX Broadcast Engine-software met ai-greenscreen

Nvidia heeft de RTX Broadcast Engine aangekondigd. Met deze ontwikkelingskit kunnen streamers hun livestreams virtueel aankleden dankzij onder andere een ai-greenscreen. Een vroege versie van de software is binnenkort verkrijgbaar voor ontwikkelaars.

Nvidia deed de aankondiging naar aanleiding van het aankomende TwitchCon-evenement. De RTX Broadcast Engine maakt gebruik van de Tensor-cores die in de RTX-videokaarten van Nvidia zitten. De software is speciaal gemaakt voor streamers en introduceert een aantal functies die aangedreven worden door artificiële intelligentie. Een van deze features is een zogeheten RTX-greenscreen. Dit virtuele groene scherm moet de achtergrond van een webcam verwijderen. Deze functie wordt voor gebruikers van RTX-videokaarten geïntegreerd in OBS.

De nieuwe sdk bevat daarnaast RTX AR. Deze augmented reality-effecten kunnen gezichten herkennen en volgen. Hiermee kan een model van het gezicht gemaakt worden, waardoor gebruikers 3d-personages kunnen besturen met hun eigen gezicht. Verder bevat de sdk ook RTX Style Filters. Hiermee kan de look van een webcam veranderd worden op basis van de stijl van een afbeelding naar keuze. Hiermee kunnen gebruikers hun webcam bijvoorbeeld stileren als een Van Gogh-schilderij. Hoe de verschillende functies exact werken is niet bekend. Naar verwachting is goede verlichting nodig voor het behalen van de beste resultaten.

De sdk's zijn per direct als early access-software beschikbaar voor enkele partners van Nvidia maar komen binnenkort naar meer ontwikkelaars, die de technieken kunnen inbouwen in hun apps. Nvidia laat weten dat de RTX-encoder, die eerder dit jaar werd aangekondigd, vanaf nu ook werkt met Twitch Studio, Discord Go-Live en de 4k60 Pro Mk2-capturecard van Elgato.