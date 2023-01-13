Nvidia-AI-livestreamtool past ogen van spreker aan alsof ze in camera kijken

Nvidia heeft de Broadcast-livestreamtool geüpdatet met nieuwe functies, waaronder Eye Contact. Eye Contact past de ogen van de gefilmde spreker aan, waardoor het lijkt alsof ze in de camera kijken, ook al doen ze dit in werkelijkheid niet. Achtergrond- en blureffecten zijn ook verbeterd.

De Eye Contact-functie 'schat' waar de ogen van de gefilmde spreker zouden moeten staan als ze de camera in zouden kijken en past deze vervolgens aan. Sprekers behouden daarbij hun oogkleur en blijven knipperen, zegt Nvidia. De AI-tool verbreekt daarnaast het oogcontact als de spreker te ver weg kijkt, waarbij de overgang tussen het gesimuleerde oogcontact en de werkelijke ogen van de spreker soepel verloopt.

Nvidia zegt dat de nieuwe functie bijvoorbeeld geschikt is voor mensen die zichzelf willen filmen terwijl ze hun aantekeningen of een script lezen, of willen voorkomen dat ze direct in de camera moeten kijken. Dergelijk oogcontact is juist goed voor zulke video's, omdat ze volgens Nvidia de verbintenis tussen spreker en kijker verhogen. Eye Contact is vooralsnog in bèta; het bedrijf vraagt gebruikers daarom om feedback.

Naast Eye Contact voegt Nvidia de update Vignette toe, wat samen met Background Blur voor een 'bokeh-effect' moet zorgen. Nvidia heeft tevens de Blur-, Replacement- en Removal Virtual Background-effecten verbeterd met temporal informatie waardoor deze effecten stabieler moeten werken en het onderscheid tussen achtergrond en spreker beter moeten kunnen maken. Tot slot kunnen gebruikers met de update screenshots maken en hun webcambeeld spiegelen.

Background is een Nvidia-AI-tool die bedoeld is voor videobellen en livestreamen, die alleen met Nvidia RTX-gpu's werkt. De tool komt standaard op sommige laptops van Acer, ASUS, Gigabyte, MSI, Lenovo en Razer, en sommige effecten zijn via een sdk ook bij andere programma's te gebruiken. Virtual Background zit zo bijvoorbeeld in OBS, Streamlabs en Elgato Camera Hub.