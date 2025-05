'Nvidia begint volgende maanden aan massaproductie RTX 4070 en RTX 4060Ti'

Wccftech claimt dat Nvidia in de loop van de komende maanden aan de productie van de RTX 4060 TI en RTX 4070 zal beginnen. Beide gpu’s zouden gebruikmaken van aangepaste AD104-chips. Die chip is ook terug te vinden in de RTX 4070 Ti.

De nieuwe varianten van de AD104-chips zouden minder krachtig zijn in vergelijking met de standaardversie van de grafische chip die in de RTX 4070 Ti wordt gebruikt. Wccftech merkt op dat er sprake is van een AD104-250 en een AD104-251. Het is onduidelijk welke chip voor de RTX 4060 Ti bestemd is, en welke voor de RTX 4070. Uit eerdere geruchten moet echter blijken dat de RTX 4070 een AD104-250-chip zou meekrijgen. Ter vergelijking, de grafische chip in de RTX 4070 Ti is een AD104-400.

De productie van de gpu met de AD104-250-chip zou in de eerste helft van februari worden opgestart, terwijl de productie van de variant met de AD104-251 in maart zal beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Nvidia beide grafische kaarten wil introduceren. Wccftech vermoedt dat dit in het najaar zal zijn, of rondom Computex.

De techwebsite heeft enkele maanden geleden nog vermoedelijke specificaties van de RTX 4070 gepubliceerd. Die zou 5.888 CUDA-cores bevatten, 12GB aan GDDR6X-geheugen en 36MB aan L2-cachegeheugen. Beide gpu’s krijgen volgens Wccftech een tdp van 200W, maar daar zou volgens Wccftech nog verandering in komen.