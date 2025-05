Nvidia geeft GeForce Now 3080-gebruikers gratis upgrade naar RTX 4080-kaarten

Nvidia voegt RTX 4080-kaarten toe aan het duurste GeForce Now-abonnement. De prijs blijft hetzelfde, maar gebruikers kunnen met dat nieuwe Ultimate-abonnement gebruikmaken van de nieuwste kaarten inclusief raytracing, DLSS 3 en 240fps.

Nvidia wijzigt de abonnementenstructuur van GeForce Now. Het duurste abonnement gaat voortaan Ultimate heten. Dat blijft wel 19,99 euro per maand kosten, maar in de toekomst worden daar de recentste kaarten aan toegevoegd. Momenteel kunnen abonnees nog spelen op RTX 3080-kaarten. Die abonnees worden 'later deze maand' automatisch overgezet naar een Ultimate-abonnement.

De upgrade naar RTX 4080-kaarten in de cloudstreamingdienst betekent dat spelers ook raytracing en DLSS 3 aan kunnen zetten. De kaarten maken het daarnaast mogelijk om met maximaal 240fps te spelen, al is daar wel een G-Sync-monitor voor nodig die de Reflex-modus ondersteunt. Nvidia biedt ook ondersteuning voor ultrawide monitoren en er komt 4k-ondersteuning op maximaal 120fps.

Nvidia gaat de kaarten nog in januari inzetten in datacenters in Europa en Noord-Amerika. Andere regio's volgen in de maanden daarna. Het Priority-abonnement, waarbij spelers met maximaal 1080p en 60fps kunnen spelen, blijft bestaan en houdt ook dezelfde prijs.