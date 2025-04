Nvidia GeForce NOW-cloudplatform krijgt G-SYNC en dagkaarten voor 24 uur toegang

Nvidia's cloudgamingplatform, GeForce NOW, krijgt ondersteuning voor variabele refreshrates via G-SYNC. Nvidia gaat ook dagkaarten aanbieden, waarmee gebruikers 24 uur lang toegang krijgen tot de GeForce NOW Priority- of Ultimate-abonnementen.

De dagkaarten voor GeForce NOW komen in februari beschikbaar, schrijft Nvidia. De gpu-maker komt met een Priority Day Pass en een Ultimate Day Pass. Met eerstgenoemde krijgen gebruikers toegang tot een cloud-pc met een gpu die equivalent is aan een RTX 3060 of RTX 2080, zo schrijft Nvidia. Een dergelijke Day Pass kost 4 dollar. Met de Ultimate Day Pass krijgen gebruikers 24 uur lang toegang tot een game-pc met RTX 4080-gpu. Dat kost 8 dollar per dag. Nvidia noemt geen europrijzen.

GeForce NOW krijgt verder ondersteuning voor G-SYNC. Daarmee kan de cloudgamingdienst straks overweg met schermen met een variabele refreshrate. De streamingdienst krijgt daarmee ook uitgebreidere ondersteuning voor Nvidia Reflex, op maximaal een 4k-resolutie met 60 of 120fps. Beide upgrades worden 'binnenkort' doorgevoerd in de cloudgamingdienst. Wanneer precies, is nog niet bekend.

Verder komt Nvidia met een 1440p-modus voor GeForce Now op Android. Daarmee kunnen gebruikers met een Android-telefoon de dienst op een hogere resolutie dan voorheen gebruiken. Met een dockingstation kunnen Android-gebruikers hun telefoon dan aansluiten op een qhd-scherm. Zo kunnen ze ook een toetsenbord en muis gebruiken op GeForce NOW.