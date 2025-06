Nvidia gaat reclame tonen tijdens wachten op gratis versie GeForce NOW - Update

Nvidia gaat reclame tonen aan gebruikers die wachten op toegang tot een gamesysteem via de gratis variant van GeForce NOW, zo bevestigt het bedrijf tegenover Tweakers. De uitrol van advertenties voor de betreffende versie vindt op 5 maart plaats.

Het bedrijf bevestigt de wijziging en zegt dat gratis gebruikers vanaf vandaag een e-mail kunnen ontvangen met details over het nieuwe plan. Daarin staat dat gebruikers tot twee minuten aan advertenties te zien krijgen voor iedere speelsessie. Afnemers van het gratis abonnement van GeForce NOW moeten ieder uur een nieuwe sessie starten. Zij moeten daarbij in tegenstelling tot Priority- en Ultimate-afnemers in een virtuele rij wachten op toegang tot een systeem. Tijdens deze wachtmomenten worden de reclames getoond.

In een reactie op vragen van Tweakers laat het bedrijf weten dat dit nieuwe beleid ook voor Europese gebruikers geldt. Tot de vermelde datum is de betreffende dienst nog zonder reclames te gebruiken.

GeForce NOW is een cloudgamingdienst van Nvidia waarbij afnemers gratis of tegen een maandelijks bedrag games kunnen streamen vanaf gamesystemen van het bedrijf. Afgezien van enkele demo's moeten gebruikers spellen hebben aangeschaft, bijvoorbeeld via Steam, of toegang hebben tot de games via een andere dienst zoals Xbox Game Pass.

Update, 14.55 uur: Er is informatie toegevoegd over de uitrol van het advertentieabonnement in Europa.