Samsung brengt gaminghub met GeForce NOW en xCloud uit voor smart-tv's uit 2020

Samsung heeft zijn Gaming Hub beschikbaar gesteld voor zijn smart-tv's uit 2020. Met deze hub kunnen gebruikers cloudgamingdiensten als Nvidia GeForce NOW en Xbox Cloud Gaming gebruiken. De Gaming Hub is nog niet beschikbaar in de Benelux.

Samsung bevestigt de komst van zijn Gaming Hub naar smart-tv's uit 2020 in een persbericht. De hub moet vanaf nu wereldwijd beschikbaar zijn voor die televisies. De dienst was al beschikbaar op Samsungs televisies uit 2021, 2022 en 2023. Samsung beloofde eerder al dat het zijn Gaming Hub naar oudere smart-tv's zou brengen, maar zei toen nog niet wanneer dat precies zou gebeuren. Met de hub kunnen gebruikers games spelen via cloudgamingdiensten, zonder dat daarvoor een console of mediaspeler nodig is.

De Samsung Gaming Hub biedt onder meer toegang tot Nvidia GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming en Amazon Luna, naast enkele minder bekende diensten als Utomik, Antstream Arcade en Blacknut Cloud Gaming. De techgigant meldt nu ook dat Boosteroid beschikbaar komt via de hub. Steam Link is momenteel ook beschikbaar voor Samsung-televisies, maar ondersteuning daarvan wordt op 30 november stopgezet.