Automotivebedrijf klaagt Nvidia aan wegens stelen bedrijfsdata door werknemer

Het Franse automotivebedrijf Valeo klaagt Nvidia aan wegens het stelen van bedrijfsdata. Volgens Valeo heeft een ex-werknemer bedrijfsgeheimen meegenomen naar zijn nieuwe job bij Nvidia, waardoor het Amerikaanse bedrijf financieel voordeel heeft behaald.

Enkele medewerkers van Valeo hadden in maart 2022 een professionele videobelsessie gehouden met hun voormalige collega, die toen al voor Nvidia werkte. Ze konden volgens Bloomberg meekijken op het scherm van hun voormalige collega en zagen plots enkele bestanden open staan met daarin de broncode van het Franse bedrijf.

Valeo zou kort daarna contact hebben opgenomen met Nvidia over de vermeende diefstal. Het Amerikaanse bedrijf stelde dat de medewerker volgens hen geen blaam trof en dat het bedrijf ook geen interesse had in code van het Franse automotivebedrijf.

Valeo sleepte de ex-werknemer voor de rechter en die oordeelde in september van dit jaar dat de man wel bedrijfsgeheimen had gestolen en dus schuldig was. Volgens berichtgeving van de BBC gaf de voormalige medewerker van Valeo dat ook zelf toe. Enkele weken na de veroordeling heeft Valeo ook Nvidia aangeklaagd. Het Franse bedrijf stelt dat de Amerikaanse techgigant financieel voordeel heeft behaald dankzij de gestolen bedrijfsgeheimen.