Bethesda voegt ondersteuning voor Nvidia DLSS toe aan Starfield

Bethesda heeft officiële ondersteuning voor Nvidia DLSS en DLAA aan Starfield toegevoegd. Er zouden heel wat bugs in het spel opgelost zijn en spelers krijgen dankzij de update ook de mogelijkheid om eten dat in het spel gevonden is, onmiddellijk op te eten.

In de patchnotes van update 1.8.86 staat te lezen dat de pc-versie van Starfield nu ondersteuning biedt voor DLSS, DLAA, DLSS Frame Generation en Nvidia Reflex Low Latency. Dankzij deze technieken kan de interne resolutie van het spel opgeschaald worden zonder al te veel verlies in beeldkwaliteit en latency. Deze technologie van Nvidia is enkel beschikbaar voor eigenaren van een compatibele videokaart van de Amerikaanse gpu-fabrikant.

Bethesda heeft naar eigen zeggen ook enkele bugs opgelost, fixes toegepast en gameplaymogelijkheden toegevoegd. Spelers kunnen nu bijvoorbeeld eten dat in de spelwereld is gevonden, onmiddellijk opeten en de stealthmodus moet dankzij de update ook iets toleranter zijn.

Starfield is een ruimte-rpg van Bethesda. De game kwam begin september uit voor Xbox Series-consoles en de pc en krijgt in 2024 ook mod-ondersteuning. Tweakers schreef een uitgebreide review van de game.