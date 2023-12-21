Bethesda wil Starfield vanaf februari elke zes weken van updates voorzien

Ontwikkelaar Bethesda wil zijn ruimte-rpg Starfield vanaf februari 'bijna elke zes weken van updates voorzien'. Daarbij gaat het niet alleen om bugfixes, maar ook om het toevoegen van onder andere nieuwe aanpassingen voor ruimteschepen en verschillende moeilijkheidsgraden.

In een blogpost die woensdag is gepubliceerd schrijft Bethesda dat het de feedback van spelers heeft gelezen en dat het werkt aan nieuwe features voor Starfield. De studio werkt nu onder meer aan 'meer decoratieopties voor de ruimteschepen en nieuwe scheepsonderdelen'. Bethesda heeft al toegezegd dat het begin volgend jaar AMD FSR3-framegeneration en Intel XeSS-upscaling toevoegt.

Ook werkt de ontwikkelaar aan meer moeilijkheidsgraden, zodat spelers het spel naar wens makkelijker of moeilijker kunnen maken. De opties hebben onder meer invloed op de draagcapaciteit van de speler, prijzen bij winkels en de schade die het schip kan oplopen.

Verder deelt Bethesda een aantal statistieken. Zo zou de gemiddelde speler 40 uur aan Starfield hebben besteed sinds de release in september en zijn er bijna 2 miljard planeten bezocht. Daarnaast zou Starfield 'in totaal 13 miljoen spelers hebben'. Hoeveel van deze spelers het spel nog dagelijks spelen, is niet duidelijk.

Starfield verscheen op 6 september 2023 voor Windows en de Xbox Series X/S. Tweakers heeft toen een review gepubliceerd over de game.

Update: In een eerdere versie van het artikel stond dat er 2 miljoen planeten waren bezocht. Dit moest 2 miljard zijn.