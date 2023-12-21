Bethesda wil Starfield vanaf februari elke zes weken van updates voorzien

Ontwikkelaar Bethesda wil zijn ruimte-rpg Starfield vanaf februari 'bijna elke zes weken van updates voorzien'. Daarbij gaat het niet alleen om bugfixes, maar ook om het toevoegen van onder andere nieuwe aanpassingen voor ruimteschepen en verschillende moeilijkheidsgraden.

In een blogpost die woensdag is gepubliceerd schrijft Bethesda dat het de feedback van spelers heeft gelezen en dat het werkt aan nieuwe features voor Starfield. De studio werkt nu onder meer aan 'meer decoratieopties voor de ruimteschepen en nieuwe scheepsonderdelen'. Bethesda heeft al toegezegd dat het begin volgend jaar AMD FSR3-framegeneration en Intel XeSS-upscaling toevoegt.

Ook werkt de ontwikkelaar aan meer moeilijkheidsgraden, zodat spelers het spel naar wens makkelijker of moeilijker kunnen maken. De opties hebben onder meer invloed op de draagcapaciteit van de speler, prijzen bij winkels en de schade die het schip kan oplopen.

Verder deelt Bethesda een aantal statistieken. Zo zou de gemiddelde speler 40 uur aan Starfield hebben besteed sinds de release in september en zijn er bijna 2 miljard planeten bezocht. Daarnaast zou Starfield 'in totaal 13 miljoen spelers hebben'. Hoeveel van deze spelers het spel nog dagelijks spelen, is niet duidelijk.

Starfield verscheen op 6 september 2023 voor Windows en de Xbox Series X/S. Tweakers heeft toen een review gepubliceerd over de game.

Update: In een eerdere versie van het artikel stond dat er 2 miljoen planeten waren bezocht. Dit moest 2 miljard zijn.

Starfield statestieken
Bron: Bethesda

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 15:20 64

21-12-2023 • 15:20

64

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Starfield

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Reacties (64)

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bb9000 21 december 2023 15:25
verandert niets aan het feit dat de kern van dit spel de bal volledig heeft misgeslagen. een bethesdaspel zonder "hmm, even naar daar gaan en ik zie wel wat ik tegenkom" exploratiedrang biedt nog nog weinig redenen om het op te starten. ik kon de saaiheid niet meer aan na een uur of negen
GromuhlDjun @bb900021 december 2023 16:06
Heel herkenbaar. Ik zat te zoeken naar de leuke dingen, maar ik kon ze niet vinden.
- Verhaal was extreem saai, npc's hebben geen karakter,
- gameplay was saai, krukkig, eentonig en repetitief;
- ontdekken was saai; de werelden zijn saai, eentonig en er is niets leuks te doen.

Als je dat nu vergelijkt met Skyrim:
- verhaal is 13 in een dozijn, maar je wordt overdonderd met de wereld, personages etc. die de aandacht van het zwakke verhaal afleiden, veel diverse npc's;
- gameplay is krukkig, maar wel veelzijdig;
- Ontdekken was leuk, overal was iets te zien.

Er moet héél wat gebeuren voordat ik Starfield als een goede game ga zien. In vergelijking met Skyrim is Starfield al heel teleurstellend. Dan heb ik nog geeneens andere games erbij gehaald die de grenzen hebben verlegd zoals Witcher 3, Kingdom Come Deliverance, Elden Ring, RDR2, No man's Sky. Allemaal games met hun voor- en nadelen, maar doen genoeg dingen zeer goed. Starfield is op alle vlakken meh (oké, behalve het zelf schepen bouwen, dat vond ik nog wel leuk).

Hoop dat ze het voorbeeld van NMS kunnen volgen en van een complete drol iets moois kunnen maken, maar als ik kijk naar de dalende kwaliteit van elk bethesda spel sinds Skyrim, is mijn hoop niet heel groot.
Ik laat de krukkige engine links liggen, die is niet de wortel van het probleem denk ik. Ik speel genoeg games die technisch gezien geen hoogvliegers zijn, maar wél leuk zijn om te spelen. Starfield is dat niet.
FreakGIB @GromuhlDjun21 december 2023 16:45
ik vond het schepen bouwen ook leuk maar is erg duur en toch ook erg beperkt
had je eindelijk een mooi uitziend schip was het aan de binnenkant een en al trappen op de meest irritante plekken.
En je moest naar verschillende shipyard (ben effe de naam kwijt is al weer tijdje geleden dat ik het gespeeld heb ) om bepaalde onderdelen te kunnen kopen dat terwijl je wel op een eigen planeet ook je schip kan maken maar daar dus niet de mogelijkheid had voor alle onderdelen.
Verder heb ik de main quest niet uitgespeeld dit kwam ook omdat mijn Gamepass PC verliep en had eigenlijk op dat moment geen behoefde om te verlengen.
iqcgubon @GromuhlDjun21 december 2023 19:47
Ik heb Starfield links laten liggen en ben eindelijk begonnen met Kingdome Come Deliverance. Dit spel geeft me echt weer die Skyrim ervaring van vroeger
!GN!T!ON @iqcgubon21 december 2023 20:11
KCD, wat een heerlijke verassing was dat. Drie keer uitgespeeld en de eerste keer in één ruk. De historische details en graphics e.d. vond ik echt geweldig.

Las een paar weken geleden dat er vacatures staan bij hun waar KCD2 genoemd wordt, dus lijkt dat ze wel met een nieuwe gaan komen en kan echt niet wachten.

Mocht je KCD nog niet hebben gespeeld, je (europese) historie leuk vind en RPG's je wel liggen dan is KCD wat mij betreft een 10/10 aanrader :)
FrankoNL @bb900021 december 2023 15:30
Ik heb hem een uur of 50 gespeeld. De side quests waren nog wel leuk maar voor de rest kwam ik toen eigenlijk pas tot de vraag: is dit leuk?

Uiteindelijk was het antwoord nee. :)
Woodsnaps @FrankoNL21 december 2023 16:49
Precies ditzelfde hier!

De plank volledig misgeslagen als je het mij vraagt. Ik heb ook echt 0 behoefte om hem uberhaupt nog aan te zwengelen om te kijken hoe de DLSS update het spel vormgeeft..
Blorgg @bb900021 december 2023 16:12
En elke zes weken Starfield updaten betekend dat elke zes weken je mod load order kapot gaat tenzij je maatregelen neemt om de game niet te updaten.

En elke zes wegen mag je dan:
  • wachten tot script extender update
  • wachten tot mods een update krijgen
  • wachten op patches om ervoor te zorgen dat Bethesda's updates weer werken met bestaande mods
Het moge duidelijk zijn: mods gaan niet echt een ding worden voor Starfield zoals dat het is voor Skyrim.

Dus als het spel zelf al weinig biedt in de zin van "Bethesda Magic", en de mods het ook laten afweten. Dan zie ik het somber in voor deze game. Hopelijk leren ze hier nu wel van want samen met Fallout 76 heeft Bethesda nu twee matige games achter elkaar uitgebracht.
Jittikmieger @Blorgg21 december 2023 19:39
Bij Skyrim SE is het ook een grote irritatie! Een 12 jaar oud spel! Twee weken terug heeft een Skyrim SE update een mijn hele loadorder gesloopt op de Steam Deck. Ik ben "zo blij" dat Gabe game updates forceert op de Steam Deck en je dat niet (gemakkelijk) uit kan zetten...

Ik had gelukkig nog een backup, maar er zat iets niet goed qua rechten vermoed ik, want in mijn backup had ik geen muziek en stemmen in het spel, terwijl alle relevante bestanden er wel waren. Maar dit was al de zoveelste keer. Ik was er klaar mee!

Kortom na de zoveelste Skyrim SE update waar ik niet op zat te wachten, heb ik mijn Steam Deck gewist (screw you, Gabe met je geforceerde updates) en er Windows 11 op gegooid - waar ik alle overbodige zooi uit gesloopt heb. Skyrim SE was in de aanbieding op GoG voor €8,-, dus die versie heb ik gekocht. Deze versie heb ik gewoon gedownload van de GoG site en kan ik offline spelen en zal nooit geüpdatet worden! Niet alle mods werken met de GoG versie, maar de belangrijke allemaal wel (SKSE, USSEP, ...) en/of er zijn volwaardige alternatieven, maar dat is een kwestie van tijd, want ik verwacht dat de GoG versie DE mod versie van Skyrim SE zal worden.

Met Starfield zal het helaas hetzelfde gaan. Het blijft min of meer dezelfde engine met dezelfde nukken.

Edit: Fallout 4 is hetzelfde lot beschoren, want er komt volgend jaar weer een grote update... Zucht...

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 22 juli 2024 18:36]

Blorgg @Jittikmieger21 december 2023 20:28
Je kunt Steam games uitsluiten van updates en ze gewoon blijven gebruiken door ze te verplaatsen naar een andere directory. Dit werkt op Windows en Linux (Steam Deck).

Maak een directory "C:\Games_buiten_Steam_dir" of "/home/username/Games_buiten_Steam_dir" en verplaats de game directory daar naartoe. Je spel kun je gewoon opstarten en deze ziet dan dat Steam draait en werkt gewoon.

Het zou natuurlijk beter zijn als Steam een optie kreeg om per spel auto-updates uit/aan te kunnen zetten. Maar dit kost opzich ook niet heel veel moeite. In principe is het een directory verplaatsen en klaar ben je.

In het geval van modden met Mod Organiser 2 of Vortex moet je natuurlijk wel even de paden in die programma's aanpassen want die kunnen Skyrim\Fallout\Cyberpunk\etc anders niet vinden. Maar dat is ook niet meer dan een paar muisklikken om te doen.

Hoe dan ook zou ik zeker overwegen om je Steam Deck weer te herstellen naar Linux want Windows op de Deck is wel heel erg mid.
Jittikmieger @Blorgg21 december 2023 20:58
Je kunt Steam games uitsluiten van updates en ze gewoon blijven gebruiken door ze te verplaatsen naar een andere directory. Dit werkt op Windows en Linux (Steam Deck).
Ah, bedankt voor de tip! Dat wist ik niet. _/-\o_

Ik had mijn Skyrim SE backup map al buiten de Steam map en de paden van MO2 linuxversie aangepast naar de backup - na de update van Skyrim SE. Maar zoals ik zei, om een één of ander reden had ik geen stemmen en muziek in het spel... En ik had had even geen zin omdat allemaal uit te zoeken...

Ik heb een jaartje of zo ge-dual-boot tussen Win11 en SteamOS vanwege game modding and wat fotobewerkingssoftware. SteamOS heeft zeker mijn voorkeur op de Steam Deck, maar een gestripte Windows 11 met Steam Deck Tools is IMHO geen straf in gebruik. Plus games uit andere stores zijn een stuk minder omslachtig te installeren. Desalniettemin komt SteamOS er zeker weer op te staan.

Maar on topic. Alles staat en valt natuurlijk voor Starfield hoe mod breaking de updates zijn. Als mods telkens volledig of voor grote delen herschreven moeten worden, dan verwacht ik niet dat het een succes wordt. In feite is Skyrim SE modding nu ook in drieën gesplitst: Skyrim SE, Skyrim AE en Skyrim AE nieuwste update. Sommige mods worden niet meer updated andere pas naar maanden. Nu ja, we zullen het zien!
Enai @Blorgg22 december 2023 11:30
En elke zes weken Starfield updaten betekend dat elke zes weken je mod load order kapot gaat tenzij je maatregelen neemt om de game niet te updaten.
Bethesda geeft helemaal niks om het soort mods dat door deze updates kapot gaat.

Bethesda geeft enkel om het soort mods dat je op de Creation Club terugvindt: wapens, armor, quests, companions, houses. De recente naamswijziging van mods naar "Creations" in Skyrim is op dat vlak veelzeggend: volgens Bethesda is de bedoeling van een mod niet om het spel te wijzigen, maar om het uit te breiden met nieuwe "creaties". Want waarom zou je het spel willen wijzigen, vindt Bethesda, het is toch perfect?

Meer nog, als je een "Verified Creator" wil worden en je mods wil verkopen, dan moet je van dat soort mods maken. Mod authors die overhauls maken, komen niet in aanmerking, want overhauls hebben voor Bethesda geen waarde.
Het moge duidelijk zijn: mods gaan niet echt een ding worden voor Starfield zoals dat het is voor Skyrim.
Dat is ook de bedoeling. Je moet geen gratis mods gebruiken, je moet Verified Creations kopen. Want gratis mods, die zijn niet Verified, en dus impliciet onbetrouwbare rommel.

Ik heb alvast de boodschap begrepen. Misschien ken je wel mijn Skyrim overhauls, maar als ze geen overhauls willen voor Starfield, dan zal ik geen overhauls maken voor Starfield. Dat ze zelf maar hun systems fiksen. Ik heb trouwens opgevangen dat de andere populaire overhaul author voor Skyrim eveneens geen interesse heeft en om precies dezelfde reden.
Bert2000 @bb900021 december 2023 15:40
Ik vermaak mij nog prima met de quests, maar als die eenmaal af zijn, zal ik het spel wel op de plank gaan leggen.
nullbyte @bb900021 december 2023 18:30
Ik was er na 2 uur al klaar mee. Prikte vrij snel door de procedurally generated "content" heen. Verkennen van een dergelijke wereld is voor mij nutteloos. Dit is niet de manier om de illusie van groot avontuur in een gesimuleerd universum te verwezenlijken.

Er is een hele serie slechte keuzes gemaakt in de ontwikkeling van dat spel. Daar gaan 6 wekelijkse updates niets aan veranderen. En dan ook nog die betaalde mods herinvoeren in Skyrim Anniverary edition. Het is een bedrijf vol prutsers geworden dat Bethesda.
Bozebeer38 21 december 2023 15:30
Ik vind het persoonlijk wel leuk, maar voor mij is de “flater” toch echt het ruimte gedeelte.
Er is geen “ruimte reizen”, je gaat van box naar box in de ruimte, middels een laadscherm, tja.
Buck_Luny @Bozebeer3821 december 2023 15:43
Het zou niet zo erg zijn geweest als dit een generatie eerder het geval was geweest. Nu dat we gewend zijn om via de SSD direct (na een animatie oid) vloeiend door te gaan van instance naar instance is dit gewoon eeuwig jammer.

En dan kan ik het ruimte reizen nog een beetje begrijpen, maar als je een apotheek van 5 vierkante meter binnen loopt je toch word geconfronteerd met een laadscherm is gewoon heel slecht.
Wolfos
@Buck_Luny21 december 2023 16:00
Het vreemde is dat de game genoeg gebouwen heeft waar je wel zo in kan lopen. En er zijn Skyrim mods die steden helemaal open zetten.
Op de Xbox 360 was het nog wel te begrijpen. Segmentatie was daar heel normaal (iets met 512MB geheugen waarschijnlijk), maar nu is die technische beperking weg.

Wat betreft ruimtevaart is het niet zozeer de laadschermen maar het gebrek aan "echt" reizen. Freelancer (2003) is meer hoe ik me een Bethesda game in de ruimte had voorgesteld. Shipbuilding zou ook een stuk nuttiger zijn als er meer in de ruimte te beleven viel.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 18:36]

JanAd @Wolfos21 december 2023 17:19
Ik had ook gehoopt op een nieuwe ‘Freelancer’ meets Fallout in space…
Ik heb een 50-tal uren gespeeld, daarna stilgevallen, afgehaakt en overstapt op Cyberpunk met de nieuwe update en DLC.
Ik ga het mss ooit nog verder uitspelen, maar ik kijk nu al op tegen al die laadschermen…
Het bouwen van de schepen vond ik wel leuk. Maar zoals vele zeggen; Wat heb je aan een mooi schip als het vanbinnen vol irritante trappen zit en je er in de ruimte niks mee kan doen.

Edit: Ik vind trouwens veel reacties hier heel herkenbaar. Wijst dus toch echt op een probleem voor Starfield.

[Reactie gewijzigd door JanAd op 22 juli 2024 18:36]

Aetherblade @Buck_Luny21 december 2023 15:49
Nouja, ook een generatie of twee geleden was dit al niet echt meer acceptabel. Misschien op consoles, daar heb ik geen beeld van, maar ook Skyrim kreeg des tijds al veel kritiek vanwege de hoeveelheid laadschermen.
mattheus224 @Aetherblade21 december 2023 21:54
Gelukkig gaat skyrim best snel met het laden van omgevingen, maar moet je fallout 4 hebben in mijn geval vond ik het zo erg dat ik het spel deed uninstallen.
Wat betreft starfield de game is zo leeg dat het me verbaasd dat er een loading screen is.
JustFogMaxi @Bozebeer3821 december 2023 15:54
Wat ze moeten doen is het menu systeem beter integreren, in de cockpit van je schip bv. En dan een warp animatie ipv een loading screen. Dat zou een stuk meer immersion geven, ipv een menu scherm en een statisch loadingscreen. En betere manier om over de planeten te verplaatsen.

Ik kon er niet in komen, ik laat 'm nog even jaartje liggen ofzo...

[Reactie gewijzigd door JustFogMaxi op 22 juli 2024 18:36]

mr_evil08 21 december 2023 15:59
Marketingafdeling is nog steeds bezig zo te zien, de Steam cijfers liegen er niet om dat geeft toch wel iets aan, in mijn vriendengroep vond iedereen het een teleurstelling, bijna iedereen was na een weekend spelen er wel klaar mee.
atthias @mr_evil0821 december 2023 16:10
inderdaad de steam DB cijfers zijn niet best al zegt dit niet alles ivm andere platforms

https://steamdb.info/app/1716740/charts/
sdziscool @atthias21 december 2023 16:21
net skyrim over die graph heengelegd... sinds deze week doet het onder voor skyrim qua spelers...
heel pijnlijk voor Bethesda,

https://steamdb.info/charts/?compare=489830,1716740
atthias @sdziscool21 december 2023 16:24
das inderdaad pijnlijk ja bedankt voor de toevoeging

jammer dat ik je geen +1 kan geven hiervoor
mr_evil08 @atthias21 december 2023 19:15
Steam is aardig realistisch en kun je doortrekken naar andere platformen, mensen gaan geen spel zomaar aan de kant gooien, als ze het leuk vinden spelen ze dit langer.

Het spel mist de funfactor waardoor je blijft hangen.
Voor Star Citizen bijvoorbeeld blijf ik wel hangen ondanks het spel niet af is, op de 1 of ander manier trekt het mij aan.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:36]

atthias @mr_evil0821 december 2023 19:20
dat zal zeker kloppen ik wilde slechts een lichte nuance toevoegen
Zexion 21 december 2023 15:31
Het is en blijft een vrij saai spel met een leeg aanvoelende wereld, niet echt veel te ontdekken, en het fast-travel aspect is best absurd. Daar mag wel wat aan veranderen, maar omdat het zo'n core mechanic is van hoe de wereld zich inlaad ben ik bang dat ze daar niet veel mee kunnen doen :/
Daverius 21 december 2023 15:39
Ik doe bij dit soort spellen doorgaans maar één playthrough. Alleen Skyrim heb ik twee keer gespeeld. Gezien de reacties laat ik daarom Starfield, ondanks dat ik hem wel al had gekocht, even op de plank liggen. Hopelijk zal hij na wat dlc’s en mods nog wat kunnen rijpen en uiteindelijk toch een mooie ervaring kunnen bieden.
Jumpman 21 december 2023 15:39
Goed dat ze de game blijven ondersteunen!

Maar dit nieuws was er al eerder (laatste regel): nieuws: Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS.
SacreBleu 21 december 2023 15:41
Ik heb met veel hype op dit spel gewacht. Ik ben zelf heel erg fan van space games. Alles wat in Star Citizen wordt beloofd, leek ook in dit spel te zitten.

De eerste 'tegenslag' was dat je niet zelf kon landen op planeten, je kon ook niet vliegen in atmosfeer.
Dan gaat er een hoop weg wat betreft beleving van het hebben van je schip.

Ook in de ruimte, is er inderdaad, weinig te beleven, je hebt wat random encounters en je kunt wel elke richting in vliegen, maar daar komt niet veel interessants van. Dit vernietigde het hele aspect van je eigen spaceship hebben. Ze hadden net zo goed alles met fast travel kunnen doen.

Ook de duizenden planeten hadden echt niet gehoeven, ik had veel liever een handjevol planeten gehad met content dat met de hand was geplaatst dan dat het allemaal 'procedural' werdt gegenereerd.
Je ziet soms, zelfs, dezelfde layout van bepaalde POI's.
Ik vind in deze Bethesda game niet dezelfde drang om te verkennen zoals in Fallout of Skyrim, wellicht juist omdat alles versplintert is over verschillende planeten.

Uiteindelijk heb ik mij ermee vermaakt, maar dit is de eerste keer dat ik niet echt meer omkijk naar een Bethesda game nadat ik tegen de 40 uur aan zat.
2Dutch 21 december 2023 15:45
Zat te twijfelen om de game te halen, maar kreeg het toevallig in de schoot geworpen door een gpu-upgrade: ook ik (game al sinds 1992 ofzo) heb er een wisselend gevoel bij. Zou haast Skyrim weer opstarten voor de 134343e keer, of Fallout 3 (of New Vegas), dat blijft epic gamen.

Er zitten hele mooie planeten tussen en hier en daar wel mooie mini-verhaaltjes, maar het haalt het echt niet bij oudere games. Ze hadden het veel kleiner moeten insteken, en bv de "rest" van het heelal pas vrijgeven na x level of missie x of y ofzo. Dan kun je in fases een zeer gedetailleerde grote game bouwen, met die mooie interessante details. Ja dat kost tijd, maar vraag me af en toe echt af wat ze al die jaren hebben gedaan bij het ontwikkelen van Starfield, behalve dan de prachtige details qua etenswaren :+
prop_dynamic 21 december 2023 15:53
Ze moeten nog heel veel fixen aan Starfield voordat het over het algemeen als een goede game wordt gezien. Ik moest dan ook heel hard lachen over de "honest conference" van Unscripted over Starfield:
https://www.youtube.com/watch?v=8YMg4ehhCgU
NoStress 21 december 2023 15:54
Ik kan me er ook niet meer toe zetten om het te gaan spelen. Mijn verwachting/hoop was een soort Fallout in Space maar dat kan ik alleen mezelf aanrekenen. Wel jammer. Misschien was het beter geweest. Het voelt voor mij nu niet als spel maar als werk.

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