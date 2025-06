Todd Howard: Starfield krijgt jaarlijkse verhaaluitbreiding via dlc

Starfield krijgt elk jaar een verhaaluitbreiding via dlc. Dat heeft Todd Howard gezegd tijdens een interview met youtuber MrMattyPlays. Bethesda heeft al plannen voor de volgende uitbreiding van het spel. Het is niet duidelijk hoelang de uitbreidingen gemaakt blijven worden.

Howard zegt nog niet te weten in welke mate de losse eindjes uit het spel aan elkaar worden geknoopt. De man kon ook niet vertellen of Bethesda de dlc’s zal aanwenden om nieuwe gameplayelementen aan het spel toe te voegen.

Howard vertelde tijdens het interview met MrMattyPlays ook dat Starfield op ongeveer 14 miljoen spelers kan rekenen. In december vorig jaar lag dat aantal naar verluidt nog op ongeveer 13 miljoen. De gemiddelde speeltijd zou op ongeveer 40 uur per speler liggen. De topman van Bethesda kwam ook terug op de kritiek die de game had ontvangen op de traversal door de spelwereld. "We hebben tijdens de ontwikkeling goed nagedacht over hoe we exploration plezierig maken op grote, kale planeten", klonk het. "We vonden dat we de juiste beslissing hebben gemaakt, maar we wisten ook dat we niet aan ieders verwachting zouden voldoen."

Bethesda heeft in juni nieuwe beelden van Starfield: Shattered Space gedeeld. Het betreft een uitbreiding met een nieuwe verhaallijn, een nieuwe planeet, nieuwe wapens en nieuwe in-game-uitrusting, die later dit jaar moet uitkomen. Wanneer precies is niet duidelijk. Bethesda heeft ook een aparte update met modsupport voor Starfield uitgebracht.