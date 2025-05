Bethesda kondigt Starfield-update aan; bevat 60fps-modus voor Xbox Series X

Bethesda heeft een nieuwe update voor Starfield aangekondigd. Het spel krijgt gedetailleerde surface maps, opties om de moeilijkheidsgraad aan te passen en een 60fps-modus voor Xbox Series X-gebruikers. De update wordt op 15 mei uitgerold, maar kan nu getest worden via Steam.

Bethesda schrijft in een blogpost dat de surface maps meer details zullen bevatten. De in-game kaarten zullen de eigenschappen van een bepaald landschap weergeven, maar ook markeringen bevatten waardoor spelers makkelijker hun weg moeten kunnen terugvinden in de spelwereld.

Bethesda maakt het via de update ook mogelijk om sommige gameplay-elementen in Starfield aan te passen. Gamers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het in-game gewicht van munitie aan te passen, de laadruimte van hun ruimteschip van overal in het spel te benaderen of het spel niet meer automatisch op te slaan wanneer het personage gaat slapen. Na het installeren van de update wordt het voor spelers ook mogelijk om het interieur van een ruimteschip op verregaande wijze in te richten.

Gamers die het spel op een Xbox Series X-console spelen, kunnen Starfield voortaan op 30fps, 40fps, 60fps of een uncapped fps spelen. Die laatste optie is volgens Bethesda geschikt voor VRR-displays. Gamers die niet over zo’n scherm beschikken, kunnen kiezen tussen 30fps en 60fps. Bethesda voegt ook twee grafische modi aan het spel toe: een Visuals- en Performance-modus. Bij die eerste modus streeft het spel naar een zo hoog mogelijke resolutie en zo gedetailleerd mogelijke grafische effecten.

De nieuwe update voegt volgens de ontwikkelaar ook enkele verbeteringen toe. Bethesda heeft een optie aan de New Game Plus-modus toegevoegd waardoor spelers hun personage bij de start van de modus nogmaals kunnen aanpassen. De ontwikkelaar meldt dat de update op 15 mei zal worden uitgerold. De update is momenteel ook al te testen via Steam-bèta.