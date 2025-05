LinkedIn voegt drie competitieve denkspelletjes toe aan platform

LinkedIn heeft drie spelletjes toegevoegd aan zijn zakelijke socialemediaplatform: Crossclimb, Pinpoint en Queens. Elk denkspelletje kan eenmaal per dag worden gespeeld en gebruikers kunnen hun scores met vrienden en contactpersonen delen.

Voorlopig gaat het om drie verschillende games: Crossclimb, Pinpoint en Queens. Bij Crossclimb moet een gebruiker op basis van hints een reeks woorden raden en die woorden vervolgens in een welbepaalde volgorde plaatsen. Bij Pinpoint moet een gebruiker een categorie raden, aan de hand van hints. De bedoeling is om zo weinig mogelijk hints nodig te hebben. Bij Queens moet een gebruiker kroontjes in bepaalde regio’s op het spelbord plaatsen. Elke kolom, rij en zone mag in dit spelletje slechts een enkel kroontje bevatten.

LinkedIn zal volgens The Verge bijhouden wie de spelletjes dagelijks speelt. De minigames moeten volgens het bedrijf het denkvermogen van de gebruikers aanspreken en de sociale interactie tussen gebruikers stimuleren. LinkedIn zou de spelletjes zelf hebben ontwikkeld.