LinkedIn test in-apptabblad met TikTok-achtige feed

Microsofts zakelijke sociale netwerk LinkedIn is begonnen met een test van een tabblad met video's in de app. Daarin staat een scrolbare feed van verticale video's, een manier van aanbieden van video's die bekend werd met TikTok.

LinkedIn-gebruiker Austin Noll ontdekte de feed en Techcrunch hoorde van Microsoft dat het gaat om een kleinschalige test. Volgens Microsoft hebben gebruikers in toenemende mate behoefte aan het tot zich nemen van informatie via video's en is de feed een manier om die via LinkedIn aan te bieden. Dat gebeurt in een tabblad dat Video heet in de app.

Video's posten op LinkedIn kan al jaren, maar die waren tot nu toe zichtbaar in de eigen posts. De nieuwe feed lijkt erop gericht om sneller meer video's te kunnen bekijken. Het is onbekend of en wanneer de functie voor alle gebruikers live komt. Het gaat voor nu om een vroege test.