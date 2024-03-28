LinkedIn test in-apptabblad met TikTok-achtige feed

Microsofts zakelijke sociale netwerk LinkedIn is begonnen met een test van een tabblad met video's in de app. Daarin staat een scrolbare feed van verticale video's, een manier van aanbieden van video's die bekend werd met TikTok.

LinkedIn videofeed
LinkedIn-videofeed. Bron: Austin Null

LinkedIn-gebruiker Austin Noll ontdekte de feed en Techcrunch hoorde van Microsoft dat het gaat om een kleinschalige test. Volgens Microsoft hebben gebruikers in toenemende mate behoefte aan het tot zich nemen van informatie via video's en is de feed een manier om die via LinkedIn aan te bieden. Dat gebeurt in een tabblad dat Video heet in de app.

Video's posten op LinkedIn kan al jaren, maar die waren tot nu toe zichtbaar in de eigen posts. De nieuwe feed lijkt erop gericht om sneller meer video's te kunnen bekijken. Het is onbekend of en wanneer de functie voor alle gebruikers live komt. Het gaat voor nu om een vroege test.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-03-2024 11:38
41 • submitter: wildhagen

28-03-2024 • 11:38

41

Submitter: wildhagen

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Reacties (41)

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ddkiller0900 28 maart 2024 11:43
Dit is naar mijn mening duidelijk iets wat niet op LinkedIn thuis hoort.
LinkedIn zou moeten dienen om je professionele contacten te onderhouden, jobs te zoeken, marketing, ...
De laatste tijd is het sowieso echt erg met al die video's.
iAR @ddkiller090028 maart 2024 11:51
Het niveau van LinkedIn is toch al afgezakt naar een Facebook-achtige tijdlijn. Maar dan met allemaal post met LinkedIn-cliche woorden als "Heb ik mogen leren|ervaren|doen". Ik zie allerlei meuk van mensen die ik niet ken omdat iemand er blijkbaar op gereageerd heeft die ik dan wel ken.
Ik heb het omdat het een soort van nodig is maar ik doe er niets mee behalve mensen opzoeken om te zien hoe ze er uit zien.
Oon @ddkiller090028 maart 2024 13:22
Dat is het allang niet meer. Waar LinkedIn voorheen een professioneel netwerkplatform was is het nu gewoon een standaard sociaal netwerk waar je helemaal ondergespamd wordt door allerlei persoonlijke anekdotes en politiek geladen verhalen.

Ik heb enkele maanden geleden mijn LinkedIn account gewoon opgeschort want echt netwerken kan er bijna niet meer en er kwam alleen maar spam op binnen.
iqcgubon @ddkiller090028 maart 2024 14:14
Ik ben blij dat ik het buitengeflikkerd heb. Voor al het leuks ga ik wel naar de samenvatting op /r/linkedinlunatics.
gitaarwerk @ddkiller090028 maart 2024 14:30
Dat is een mooie gedachten. Dat was ook een tijd zo. Maar laatste jaren eigenlijk al niet meer. Haatverspreiding is hier ook orde van de dag. Al hangt het wel af van je bubbel. Een keer klikken en je zit ergens in. Eruit komen (door report/not interested is alleen maar contraproductief, bleek).

Ik heb mijzelf ook maar van LinkedIn afgegooid, mede door dit soort dingen. Zelfs instagram is beter om te temmen dan iets als LinkedIn. (LinkedIn was altijd redelijk privacy invasive, moet ik zeggen. Ik gebruikte dit ook om scammers te 'pakken'; telefoonnummers syncen enzo. :D ).
bytemaster460 @ddkiller090028 maart 2024 22:43
LinkedIn zoals het ooit bedoeld was genereerde veel te weinig inkomsten. Het leed zwaar verlies. Microsoft heeft het overgenomen om een tegenhanger van Facebook of Twitter in handen te krijgen. Om het winstgevend te maken moest het veel breder ingezet worden. Dit is het resultaat.
GameNympho @ddkiller090028 maart 2024 11:45
Het is alleen maar een algoritme voor werkzoekenden ;)
6 maanden geen updates gedaan, je zakt vanzelf in de vergetelheid.
dimdek @ddkiller090028 maart 2024 20:07
LinkedIn heeft zich vanaf de oprichting via criminele weggen gericht op het vergaren van persoongegevens en dit is gewoon een manier om aan meer persoonsgegevens te komen. Daarom is het best een logische stap voor LinedIn.
Cranslove @ddkiller090029 maart 2024 09:06
En wat dacht je van al die posts vol algemeenheden en normaalste zaken van de wereld. Waarbij men doet alsof ze iets geniaals hebben bedacht. Of lappen aan AI tekst over hun zogenaamde visie over een metafoor. LinkedIn is haar functie al lang en breed verloren. Facebook 2.0 maar dan net even anders.
Wouterkaas 28 maart 2024 11:43
Ik heb die behoefte helemaal niet, dus als dit betekent dat alle video's naar een apart tabblad worden verbannen waar ik niet per se hoef te kijken dan is dat mooi geregeld door LinkedIn. Maar zo'n vaart zal het dan wel weer niet lopen.
ddkiller0900 @Wouterkaas28 maart 2024 11:59
Als daardoor inderdaad de overige video's niet meer zichtbaar zijn in je gewone feed zou dat super zijn.
Ben benieuwd.
PrimusIP 28 maart 2024 11:46
Ik gebruik Linkedin voor mijn CV, zakkelijke contacten en kijken wat er op gebied van vacatures speelt.
Ik sta er niet op te wachten om dan nu een lading filmpjes te krijgen en ik zou ook niet willen dat het te informeel gaat worden. Want daar heb ik andere apps voor en ik wil graag die scheiding van zakelijk en prive behouden.
Ebakker 28 maart 2024 11:48
Het is al te informeel geworden. Er worden dingen gedeeld die op Facebook horen.
ultimasnake 28 maart 2024 11:51
Een kat in het nauw maakt rare sprongen, games komen er ook mogelijk al aan. Ze zijn nu maar features aan het toevoegen in de hoop dat men niet wegloopt van het platform, onder mijn zakelijke contacten zie ik zelden nog activiteit waar vroeger ze werkzaamheden deelden, leuke dingetjes en af en toe een like achter lieten. Nu is het een grote woestijn waar zelfs hun werkgevers geen insights meer delen en lijkt het meer een solicitatieplatform met voornamelijk advertorials.

Nu ik ook even snel heb gekeken hebben mijn contacten eigenlijk geen link meer naar hun linkedIn terwijl dat voor corona nog zeker wel het geval was.
IngamerX 28 maart 2024 11:52
Echt zonde en gemiste kansen. Platform zou veel meer moeten/kunnen focussen op delen van vakkennis en marktontwikkelingen. Inhoud ipv marketing en vacatureplatform.
bytemaster460 @IngamerX28 maart 2024 22:46
Probleem is dat dat niets oplevert. Dan kost het platform gigantisch veel geld. Tijdlijnen, scrollen en reclame zijn de enige manier om het winstgevend te maken.
IngamerX @bytemaster46029 maart 2024 08:05
Ik denk dat er zat professionals zijn die bereid zijn een premium sub af te sluiten als de content het waard is. Daar heb je een goede inkomstenbron.
bytemaster460 @IngamerX29 maart 2024 16:33
Ik denk dat dat nogal tegenvalt. Betaalde abonnementen voor internetdiensten blijven lastig. Zoiets als Netflix kan met de huize prijzen winst maken. De rest nog niet. Overal zie je nu diensten opdoemen die betaald zijn maar toch reclame bevatten omdat er te weinig betalende klanten zijn voor een advertentieloos abonnement.
Het grootste deel van de LinkedIn gebruikers zal nooit gaan betalen.
Ijsklont 28 maart 2024 11:53
Ik mis de tijd waar LinkedIn een zakelijk social media platform was, voor zakelijke relaties, etc....

Nu is het vooral een "normaal" socialmedia platform aan het worden. Dit ligt aan de gebruikers van het platform die het nu aan het behandelen zijn als Facebook, Twitter, etc..., maar het ligt ook aan LinkedIn zelf die de gebruikers enabled door dit soort onzin te gaan testen.... |:(
langestefan 28 maart 2024 11:58
De 'feed' op linkedin is sowieso al een drama op dit moment. Onder suggested posts komt de meest bizarre onzin voorbij. Om nog maar te zwijgen over die geforceerde, door AI gegenereerde 'expert panels' waar je steeds in gedrukt wordt. Nee, het niveau van linkedin is al lang niet meer wat het ooit geweest is. Maarja, is er een alternatief?
CodeCaster @langestefan28 maart 2024 12:33
"Wij hebben een bak tekst laten genereren die voor 80% correct is, voor 95% van de mensen in deze branche gesneden koek en voor 20% incorrect of zelfs gevaarlijk. Vul het alsjeblieft aan, expert!" :')

[Reactie gewijzigd door CodeCaster op 24 juli 2024 19:37]

Vrijdag 28 maart 2024 12:05
Tiktok achtige filmpjes, spelletjes... en dan? Podcasts? LinkedIn series? LinkedIn leuke katten foto verkiezingen? LinkedIn dating? LinkedIn Fortnite? LinkedIn Lego sets?
Lamith @Vrijdag28 maart 2024 13:38
Zolang ze maar hun groeidoelen halen, maakt het middel waarmee ze dat doen niet uit
Verwijderd 28 maart 2024 12:27
Tot enkele weken geleden was dit mijn laatste overgebleven grote sociale medium waar ik nog een account had. Ik gebruikte het voor werkgerelateerde zaken, maar er kwam steeds meer privérommel voorbij. Toen ik las dat er spelletjes verschenen, was dat de druppel die mij deed stoppen. Video’s staan ook weer mijlenver van mijn belevingswereld voor een werkgerelateerd sociaal netwerk.

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