LinkedIn stopt eind september met 'stories'-functie

LinkedIn gaat vanaf 30 september stoppen met Stories. Deze videofunctie, zoals Snapchat die uitvond en Instagram, Facebook en later Twitter kopieerden, zal volgens het bedrijf in een andere vorm evolueren.

In een bericht schrijft een directeur van LinkedIn dat uit bevindingen is gebleken dat gebruikers iets anders willen dan de huidige Stories-functie. Gebruikers willen volgens het bedrijf niet dat de video's op hun profielen verdwijnen. LinkedIn zegt dat het tijdens het ontwikkelen van Stories er juist vanuit ging dat gebruikers informele video's wilden en dat dat de barrières zou beperken voor mensen om de 'vluchtige' video's te plaatsen.

Ook zegt het bedrijf te hebben geleerd dat gebruikers meer creatieve tools willen om interessantere video's te kunnen maken. De later deze maand te verdwijnen Stories geven de mogelijkheid om stickers en een vraag van de dag in te zetten, maar LinkedIn schrijft dat gebruikers meer mogelijkheden willen om dergelijke video's in een professionele context op te fleuren.

In plaats van de huidige Stories, waarbij het gaat om video's die binnen 24 uur verdwijnen, komt er een andere video-ervaring waar het meer zal draaien om de conversatie. LinkedIn zegt verder nog weinig over deze nieuwe vorm en meldt ook niet wanneer die beschikbaar zal komen.

Het bedrijf begon in februari vorig jaar met het testen van Stories en de functie kwam officieel in september van dat jaar uit. De functie wordt dus na ongeveer een jaar de nek omgedraaid. Vanaf komende 30 september zijn de video's niet meer te uploaden en kunnen gebruikers ze ook niet meer bekijken.

De website SocialMediaToday schrijft dat het geen verrassing is dat Stories geen succes is geworden. De site schrijft dat de meeste experimenten met de functie slechts een beperkt bereik hadden en LinkedIn zou in de afgelopen maanden ook steeds 'wanhopiger' hebben geprobeerd om de functie in de kijker te spelen. Twitter stopte eerder ook al met een vergelijkbare functie, genaamd Fleets. Op Instagram en Snapchat zijn de functies echter nog behoorlijk populair.