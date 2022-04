Microsoft trekt stekker uit Chinese versie LinkedIn en komt met alternatief

Microsoft stopt binnenkort met LinkedIn in China. Volgens het bedrijf was het sociale luik van het platform niet succesvol en moest het in steeds moeilijkere Chinese omstandigheden functioneren. In ruil zal Microsoft later dit jaar een platform introduceren waarop enkel vacatures te zien zijn.

LinkedIn is sinds 2014 actief in China met een aangepaste versie van het platform. Het sociale luik van het platform, het delen van berichten en de newsfeed, was naar eigen zeggen niet succesvol genoeg en daarom trekt het bedrijf er binnenkort de stekker uit in het Aziatische land. In een blogpost vermeldt een medewerker van het bedrijf dat het ook steeds meer moeite had met het ‘uitdagende operationele klimaat’ en dat het aan meer en meer eisen van de Chinese overheid moest voldoen.

Om alsnog actief te blijven op de Chinese markt zal Microsoft later dit jaar een nieuw platform, genaamd InJobs, introduceren waarop enkel jobadvertenties te zien zullen zijn.

