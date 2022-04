Vodafone heeft een landelijke storing in mobiel netwerk - update

Vodafone had sinds 14.30 uur een landelijke storing waardoor klanten niet meer konden bellen, sms'en en surfen. Het bedrijf leidde het verkeer om waardoor de diensten opnieuw beschikbaar kwamen. Of deze storing iets te maken heeft met die van enkele dagen geleden, is niet duidelijk.

De eerste meldingen van problemen bij telecomaanbieder Vodafone begonnen volgens Allestoringen.nl omstreeks 14.30 uur en nadien werden er pieken geregistreerd om ongeveer 15.00, 16.45 en 17.45 uur. Op een communitypagina bevestigt Vodafone de storing en stelt het bedrijf dat het werkt aan een oplossing.

Later in de namiddag gaf Vodafone een update waarin het schrijft dat het mobiele verkeer omgeleid zou worden en dat bevestigde een woordvoerder ook aan de NOS. "We hebben het mobiele verkeer omgeleid naar andere datacentra en zien dat diensten geleidelijk weer terugkomen", klonk het. Vervolgens zouden Vodafone-klanten via een backup-systeem opnieuw aangemeld worden op de netwerken.

Wat de precieze oorzaak is voor de storing, is nog niet duidelijk. Of de landelijke storing van vandaag iets te maken heeft met de storing van eerder deze week, moet nog onderzocht worden. Toen konden duizenden Vodafone-klanten niet bellen en mobiel internetten.

Update, 21.40 uur: Om 21.00 uur meldde het bedrijf dat klanten opnieuw mobiele data konden gebruiken, maar bij het bellen zouden er nog problemen zijn. "Nog niet alle telefoongesprekken komen direct tot stand. We werken hard om het mobiele bellen zonder enige verstoring weer volledig mogelijk te maken," klonk het.