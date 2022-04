HTC introduceert Vive Flow VR-headset voor 569 euro

HTC heeft de Vive Flow VR-headset aangekondigd. Het toestel heeft een 3,2k-scherm met een verversingssnelheid van 75Hz en een blikveld van 100 graden en kan gekoppeld worden aan Android-apparaten. De headset is gericht op mediaconsumptie en is voor 569 euro te koop.

De headset weegt 189 gram, bevat een 3,2k-scherm met een verversingssnelheid van 75Hz en een blikveld van 100 graden. Dat is minder dan de Vive Focus 3-VR-headset die een verversingsnelheid heeft van 90Hz en een blikveld van 120 graden. Een ingebouwd ventilatiesysteem moet het draagcomfort ten goede komen. De twee lenzen hebben elk een eigen dioptrie-mechanisme ingebouwd.

De Vive Flow draait op een Qualcomm XR1-soc, krijgt 4GB ram mee en heeft 64GB opslaggeheugen aan boord dat niet uit te breiden valt via een geheugenkaart. Het toestel draait op Android en beschikt over 3D-spatial audio en kan ook via Bluetooth verbinding maken met andere draadloze headsets. Aan de voorzijde werden twee ingebouwde camera's geïnstalleerd die moeten meehelpen bij de zesassige motion- en handtracking. Volgens HTC is de handtracking nog niet af, maar wordt die op een later tijdstip alsnog geactiveerd.

Externe voedingsbron, enkel Android

De Vive Flow moet worden aangesloten op een externe voedingsbron. De headset bevat een kleine ingebouwde accu, die enkel dient om het toestel veilig te kunnen laten afsluiten wanneer andere aangesloten voedingsbron geen stroom meer kan leveren. HTC verwijst voor die andere voedingsbron naar een optionele powerbank van 10000 mAh die het verkoopt waarmee de Vive Flow vier à vijf uur lang meegaat maar ook andere powerbanks met een USB-C aansluiting zullen volstaan.

De VR-headset kan gekoppeld worden aan een Android-smartphone via Bluetooth en die moet volgens berichtgeving van ArsTechnica beschikken over 5G. Op de website van HTC kan nagegaan worden welke smartphones compatibel zijn. De smartphone moet Miracast en het hdcp2.2-protocol ondersteunen. Dat protocol zorgt ervoor dat illegale kopieën van films of games niet afgespeeld kunnen worden. Het is ook mogelijk om via een Android-smartphone de headset te bedienen. iOS-toestellen worden voorlopig niet ondersteund, al zegt HTC dat dit in de toekomst nog kan veranderen.

Wellness, mediaconsumptie en zakelijke wereld

HTC wil met de Vive Flow inzetten op mentaal welzijn en maakt enkele meditatie-apps beschikbaar voor de headset. Daarnaast maakt het bedrijf zich sterk dat de Vive Flow ingezet kan worden om samen te werken met collega's door gebruik te maken van Vive Sync, een platform waarmee via VR vergaderingen en werkafspraken gemaakt kunnen worden.

Het bedrijf introduceert ook een nieuwe abonnementsplan waarmee gebruikers van de Flow alle beschikbare VR-apps kunnen downloaden. Deze dienst zou in de Verenigde Staten 6 dollar per maand kosten. Bij de introductie van de headset zullen volgens The Verge 100 apps beschikbaar zijn en naar het einde van dit jaar worden 150 apps ondersteund.

De HTC Vive Flow moet 569 euro kosten. Vanaf vandaag kan er op de website van HTC vooruitbesteld worden. De headset wordt in november geleverd.