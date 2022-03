VR-start-up Spatial gaat zich richten op nft's

Start-up Spatial, die tot nu toe zakelijke VR-toepassingen maakte, gaat zich richten op nft's. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de bespreking van een nieuwe investeringsronde. Veel gebruikers zitten nu al niet langer op VR-headsets.

Ongeveer 80 procent van de gebruikers van Spatial komt via web of mobiel binnen, zegt het bedrijf. Een jaar geleden was dat nog 20 procent. Het aandeel van VR-headsets in bezoek is daarmee afgenomen van 80 procent naar 20 procent in datzelfde jaar. Veel van die bezoekers via web of mobiel zijn makers van nft's, claimt het bedrijf.

Spatial gaat zich richten op nft-exposities en andere culturele evenementen binnen de metaverse. Het bedrijf wil makers van nft's, zoals kunstenaars en artiesten, koppelen aan hun publiek en aan verzamelaars. Dat gebeurt volgens het bedrijf via web, mobiel en VR. Zo kunnen gebruikers naast hun Metamask-portemonnee ook werken waarvan ze nft's bezitten, in een virtuele galerij zien.

De investering die het bedrijf krijgt, bedraagt in totaal 25 miljoen dollar. Dat geld komt van investeringsbedrijven. Tegen welke waarde de investeerders geld in het bedrijf pompen, heeft Spatial niet bekendgemaakt.