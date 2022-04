Square Enix-ceo: spelers enthousiast over nft’s

De ceo van Square Enix, Yosuke Matsuda, zegt in een open brief erg positief te zijn over nft's en blockchains. Ook spelers accepteren deze ontwikkelingen in games steeds meer, stelt hij. Volgens Matsuda gaat het gamebedrijf in 2022 dan ook veel investeren op deze gebieden.

In de brief stelt de Square Enix-topman dat nft's 'zeer enthousiast' werden ontvangen door een snelgroeiende groep gebruikers. Wel was er volgens Matsuda sprake van 'oververhitte' handel: ''Het had een enigszins speculatief sausje, ondanks de als waardevol ervaren aangeboden content''. Desondanks verwacht hij dat, zodra nft's gemeengoed worden voor het algemene publiek, de waarde van de digitale content gecorrigeerd wordt en de daadwerkelijke waarde zichtbaar wordt.

Ook op gebied van blockchaingames ziet Matsuda een groeiende interesse vanuit spelers. ''Ik besef dat sommige mensen spelen om lol te hebben. Die hebben zo hun bedenkingen bij deze trends en dat is begrijpelijk, maar andere spelers hebben als motivatie 'spelen om bij te dragen', waarbij ze helpen om het spel leuker te maken''. Volgens Matsuda heeft deze laatstgenoemde groep wel behoefte aan blockchaingames.

De president van Square Enix zegt ten slotte de maatschappelijke veranderingen op het gebied van blockchaingames en digitale cryptomunten nauwlettend in de gaten te blijven houden. ''We zullen daarop onze inspanningen om een business op dat vlak te ontwikkelen, opvoeren en mogelijk in de toekomst onze eigen tokens uitbrengen.''

De uitspraken van Matsuda zijn opmerkelijk, aangezien andere gamebedrijven onlangs veel kritiek te verduren kregen voor het toevoegen van nft's in hun games. Zo kregen de nft's van Ubisoft zoveel kritiek dat het bedrijf de aankondigingsvideo op verborgen zette, en werden ze ook nog eens nauwelijks verhandeld. Ook Stalker 2 zou nft's gaan bevatten, maar na een grote lading kritiek kwam de ontwikkelaar daarop terug.