“Met de opkomst van nft's ben ik eigenlijk totaal niet bezig en ik vind in bredere zin monetaire/verhandelbare elementen koppelen aan games/gaming over het algemeen een slecht idee. Het bevordert een connectie tussen gamen en handel, waarbij gaming zijn onschuld verliest. Voor mij gaat gaming over plezier, relaxen en niet over geld verdienen, rijk worden of handel bedrijven. Van een zin als 'het handelspotentieel van gamers ontsluiten' krijg ik echt de kriebels. Er zijn vast mensen die het een superleuk idee vinden om gaming en handel met elkaar te verbinden, maar ik ben daar niet een van.”

Bovenstaande passage komt uit een mail die ik in de herfst van 2021 stuurde aan een pr-bureau dat de rol van non-fungible tokens in gaming onder de aandacht wenste te brengen. Dat deed dat bureau in opdracht van Azerion, de maker van Habbo Hotel, dat net had aangekondigd een groot aantal nft’s te gaan introduceren in dat spel. Ik moest er niets van weten, evenmin als vele anderen die werkzaam zijn in de wereld van gaming. De houding ‘rot op met je nft’s’ bleek de overhand te hebben in veel van de socialemediabubbels waar ik in zit. Wellicht begrijpelijk, maar ook opvallend: het valt niet te ontkennen dat de play-to-earnmarkt groeit. Steeds meer mensen komen ermee in aanraking, proberen het uit en geven het nieuwste onderdeel van de game-industrie zo steeds meer gestalte.