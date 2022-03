Stalker 2-ontwikkelaar gaat 'Metahuman'-nft's veilen die eigenaars een npc maken

GSC Game World heeft bevestigd dat Stalker 2: Heart of Chernobyl nft's krijgt. Deze worden volgens de ontwikkelaar optioneel en hebben geen invloed op de gameplay. Er worden onder andere drie 'Metahuman'-nft's geveild. Eigenaars daarvan worden een npc in Stalker 2.

De non-fungible tokens in Stalker 2 worden een onderdeel van de Stalker Metaverse, zo maakt GSC Game World bekend. Daarvoor werkt het bedrijf samen met nft-platform DMarket. De ontwikkelaar gaat 'blockchaintechnologie gebruiken' om spelers 'een deel van Stalker 2 te laten bezitten'. De studio verduidelijkt op Twitter dat Stalker 2 zelf geen blockchaingame wordt, en dat de nft's volledig optioneel worden en geen invloed zullen hebben op de gameplay.

GSC Game World heeft daarnaast zijn eerste set nft's aangekondigd, in de vorm van een Metahuman-token. Hiermee worden de gezichten van de nft-eigenaars digitaal nagemaakt en gebruikt voor een in-game non-playable character, die deel uitmaakt van het verhaal van de game. Hiervoor moeten de nft-eigenaars ook naar de studio van GSC Game World komen, zodat ze hun gezicht kunnen laten scannen, bevestigt het bedrijf tegenover The Verge.

De studio gaat in januari drie van deze Metahuman-tokens veilen. In februari verschijnen andere cosmetische nft's voor de game. Een deel van de opbrengst van de Metahuman-nft's wordt geschonken aan goede doelen, meldt de ontwikkelaar. GSC Game World is verder niet de enige ontwikkelaar die nft's verwerkt in zijn game. Ubisoft kondigde vorige week aan nft's uit te brengen voor Ghost Recon Breakpoint en Peter Molyneux werkt naar eigen zeggen aan een 'blockchain-businesssimulator'.

Met nft's is het mogelijk on eigenaarschap online vast te leggen op een blockchain. Daarmee kunnen gebruikers in een game bijvoorbeeld vastleggen dat een bepaalde ingame item van hun is. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over nft's.

Stalker 2 verschijnt 28 april 2022. De game komt beschikbaar voor de Xbox Series X en S en pc's. Het spel wordt ook onderdeel van Xbox Game Pass. De game zal draaien op Unreal Engine 5 van Epic Games.