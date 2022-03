Peter Molyneux kondigt game aan die gebruikmaakt van nft's

Peter Molyneux, de maker van onder meer de Fable-games, is bezig met een game die nft's inzet. In deze 'blockchain-businesssimulator' kunnen spelers een bedrijf opbouwen door 'Land NFT's' te bezitten, meldt Molyneux.

Molyneux belooft dat alles in de gamewereld gemaakt wordt door de spelers zelf. ''Van de huizen waarin je werknemers wonen en de kroegen en tuinen om ze mee te vermaken, tot de faciliteiten om hun leven gemakkelijker mee te maken en de producten waarop je bedrijf gebouwd is.'' Er zijn 'duizenden onderdelen' om dingen mee te creëren, zegt de maker. Vervolgens moet het mogelijk worden om de zelfgemaakte creaties via de blockchain te verkopen om echt geld mee te verdienen.

De game, Legacy genaamd, werkt met 'LegacyCoins', de cryptomunt waarmee spelers kunnen handelen. Deze munt ligt op de Ethereum-blockchain en voldoet volgens Molyneux aan de 'beproefde en betrouwbare ERC-20-tokenstandaard'.

Met LegacyCoins kunnen 'eigenaars van een in-game bedrijfsorganisatie' Legacy Keys kopen, legt Molyneux uit. Die kunnen uitgeleend worden aan andere spelers die ook een bedrijfje willen starten in Legacy. Door dat te doen, worden ze 'zakenpartners' en delen ze in ruil voor de keys een percentage van hun verdiende LegacyCoins. Daarnaast kunnen spelers met de cryptomunt exclusieve 'Game Item NFT's' aanschaffen. Nft's, of non-fungible tokens, zijn digitale items met een eigen serienummer die worden geregistreerd in de blockchain. Per item kan worden getoond wie er allemaal eigenaar zijn geweest, wat ervoor zorgt dat elk item 'uniek' is. Hoe dit in Legacy allemaal precies in zijn werk gaat, is niet bekend.

Volgens Molyneux kunnen LegacyCoins naast het kopen met echt geld verdiend worden door 'competitieve evenementen' te winnen: ''Spelers moeten hun productiecapaciteiten tot het uiterste drijven om met hun verbeelding en creativiteit de beste producten en meest unieke steden te ontwerpen, terwijl ze het opnemen tegen de rest.'' Hier vallen volgens Molyneux 'grote prijzen' mee te winnen, maar daar wordt verder niet op ingegaan.

Recente projecten

Of Legacy wat gaat worden, is nog maar de vraag. Peter Molyneux heeft in het verleden aan het roer gestaan van succesvolle gamefranchises als Fable en Black & White. Ook is hij de zelfverklaarde 'schepper van het godgame-genre', met titels in zijn portfolio als Dungeon Keeper en Populous. De afgelopen jaren waren zijn projecten echter minder succesvol.

In 2012 verliet hij Microsoft na aan een matig onthaald Fable-project voor de Microsoft Kinect te hebben gewerkt. Hij begon zijn eigen studio 22cans en bracht hetzelfde jaar nog het 'sociale experiment' Curiosity uit. In dit mobiele 'spel' moesten spelers net zo lang op een reusachtige kubus tikken totdat elk blokje verdwenen was. Degene die het laatste blokje aanraakte, werd een 'levensveranderende' beloning belooft.

De winnaar zou een 'almachtige god' worden in een nieuwe godgame van Molyneux, Godus genaamd, en een deel van de game-inkomsten krijgen. Het spel kende na een half jaar een winnaar, maar na een tijdje verwaterde het contact tussen 22cans en de speler. Volgens Molyneux kwam dat doordat degene die contact moest houden met de winnaar het bedrijf verliet en niemand als vervanger werd aangesteld.

Godus kwam uit in 2014 en werd geen succes. De game is tot op de dag van vandaag op Steam te koop als early access-titel. Ook het vervolg Godus Wars uit 2016 zit nog in early access. Tot dusver heeft de studio nog geen enkel volledige spel uitgebracht.